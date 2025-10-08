L'Invention du Livre Nabi. Sagesse de Paul Verlaine illustré par Maurice Denis. Conférence de Jean-Nicolas Illouz et Clémence Gaboriau (Saint-Germain-en-Laye)

En 1911, le recueil Sagesse de Paul Verlaine connaît une réédition chez Ambroise Vollard, accompagnée de compositions en couleurs de Maurice Denis, gravées sur bois par Jacques Beltrand. Cet ouvrage recouvre en réalité un travail commencé de longue date, dès 1889, en sorte que Sagesse peut être considéré comme le premier des livres illustrés par Maurice Denis.Imprimé à deux-cent cinquante exemplaires, il demeure désormais rare et recherché des bibliophiles.

La présente édition (Gallimard) procurée par J.-N. Illouz et C. Gaborieau le rend à nouveau accessible, et elle fait connaître les étapes successives de sa conception en reproduisant, pour la première fois, un échantillon significatif des travaux préparatoires et des publications préliminaires.

Parallèlement, une étude intitulée « L’invention du livre nabi » expose la théorie du livre nabi telle qu’elle s’invente ici, en acte, dans la rencontre de la lyrique mystique selon Verlaine et de l’art religieux selon Denis.

Jean-Nicolas Illouz est professeur de littérature à l’université Paris 8. Ses travaux portent notamment sur Nerval, le Symbolisme, Mallarmé. Aux Presses universitaires de Rennes, il a fait paraître en 2024 Mallarmé entre les arts (Prix Henri Mondor de l’Académie française 2025).

Clémence Gaboriau est docteure en histoire de l’art, spécialiste de Maurice Denis. Depuis 2016, elle collabore au catalogue raisonné des peintures de Maurice Denis, sous la direction de Claire Denis et Fabienne Stahl (à paraître aux éditions Flammarion)