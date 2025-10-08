Revue d'Histoire littéraire de la France - Hors série 2025 : Bibliographie de la littérature française
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Bibliographie de la littérature française, Année 2024
Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'Histoire littéraire de la France », 2025.
Fondée en 1894, la Revue d'Histoire littéraire de la France propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature d’expression française.