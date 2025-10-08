Claude Cahun & Marcel Moore (revue 303, n° 187)
Toutes deux nées à Nantes, Lucy Schwob et Suzanne Malherbe (Claude Cahun et Marcel Moore de leurs noms d’artistes) ont formé au début du XXe siècle un duo complice et visionnaire qui défiait avec audace les normes de genre et celles de la société.
Engagées aux côtés des surréalistes, elles ont mêlé l’art et la vie dans une démarche collaborative allant de la photographie aux expérimentations du théâtre d’avant-garde. La contribution de Moore, souvent discrète mais essentielle, accompagne les recherches de Cahun : de l’art du photomontage à l’utilisation du masque comme outil de déconstruction identitaire, les deux femmes ont arpenté des territoires inédits.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont bousculé les stéréotypes de genre en s’engageant dans la lutte contre l’occupant. Ce numéro explore l’univers esthétique de ces deux artistes, leur engagement et leur héritage, mettant en lumière l’impact durable de leur œuvre sur les créateurs et les mouvements artistiques contemporains.
Dossier
Editorial
Aurélie Verdier, conservatrice en chef au musée national d’Art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris
Audacieuses. Claude Cahun et Marcel Moore
Tirza True Latimer, professeure émérite d’histoire de l’art et de culture visuelle au California College of the Arts, San Francisco.
Traduction de Françoise Flamant
La famille Schwob : Le Phare de la Loire et les lumières de la République
Patrice Allain (†), maître de conférences à l’université de Nantes
Une œuvre en partage : esthétique et éthique de la cocréation chez Cahun-Moore
Andrea Oberhuber, professeure de littérature à l’université de Montréal
« La scène est à nous ! »
Tirza True Latimer
Traduction de Françoise Flamant
Résister, représenter : artistes et espionnes
Joséphine Aulnois, doctorante en sociologie historique à l’université d’Oxford
Le photomontage au défi
Damarice Amao, docteure en histoire de l’art
Le Chemin des chats
Marion Chaigne, conservatrice des bibliothèques, et Claire Lebossé, conservatrice du patrimoine
La force magique du masque
Junko Nagano, philosophe en esthétique
S’habiller d’une autre histoire
Mode et indiscipline dans l’œuvre de Claude Cahun et Marcel Moore
Éva Prouteau, critique d’art
Échos / Claude Cahun et Marcel Moore
Pascaline Vallée
Carte blanche
Photographe invité : Laure Del Pino
Ombres fertiles
Camille Pillias, journaliste et éditrice de narrations visuelles
Chroniques
Lény Charrier, Christophe Cozette, Alain Girard-Daudon, François-Jean Goudeau, Éva Prouteau, Bernard Renoux, Sébastien Rochard, Sévak Sarkissian, Pascaline Vallée