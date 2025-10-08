Le ressentiment dans la littérature française (Revue Costellazioni, n° 28)

Le numéro 28 (octobre 2025) de la revue « Costellazioni » consacré au Ressentiment dans la littérature française vient de paraître. Ce numéro a été dirigé par Luca Bevilacqua, de l'Université de Rome Tor Vergata , et comprend, outre un essai introductif, huit contributions de chercheurs français et italiens, parmi lesquels Alessandro Piperno, romancier et spécialiste de la littérature française des XIXe et XXe siècles.

Parmi les textes et les auteurs pris en considération, on trouve Du Bellay, Pascal, Racine, Laclos, Lamartine, Barbey d'Aurevilly, Flaubert, Camus, Genet, Slimani et Reza.

Ce numéro, composé d'articles en italien et en français, est en libre accès à l'adresse suivante : e :

https://www.sfogliami.it/fl/319276/8qzphvpqjf8yrn2nxf2jfj9dhx6zfb6