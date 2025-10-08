Rencontres ArTeC 2025 (Paris)

RENCONTRES ArTeC 2025

Incursion en recherche-création

Césure, situé dans l’ancien Campus Censier de l’université Sorbonne Nouvelle, est un lieu dédié à la transmission des savoirs et des savoir-faire. ArTeC investit ce terrain d’expérimentation, propice à l’émergence de savoirs inattendus, pour imaginer de nouvelles manières d’apprendre, de créer et de faire recherche en commun.

Evénement gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

PROGRAMME

Mardi 14 oct. Grand plateau



10h — 10h15

Présentation

Agathe Hamzaoui, coordinatrice adjointe de Césure

Benoît Turquety, directeur exécutif de l’EUR ArTeC



10h15 — 11h15

L’épopée taboue, imaginaire de la naissance

Louise Roux (université Paris 8), Isabelle Guidon (Hoc Momento)

« L’épopée taboue » est un projet qui s’empare des récits de naissance. Entre théâtre et percussions, Louise Roux et Isabelle Guidon tentent de transposer la violence et la fragilité de l’accouchement dans une épopée aussi drôle que dramatique, aussi folle que documentée, aussi musicale que narrative. Comment s’emparer d’un imaginaire commun pour traduire cet héroïsme banal de la naissance ?



11h30 — 12h30

Qui serons-nous il y a mille ans ? Le technofascisme et le futur de l'Occident

Norman Ajari (philosophe, chaire internationale ArTeC)

Nous avons tendance à confondre l’émergence du technofascisme avec deux autres phénomènes auxquels il est relié, mais qui s’en distinguent : le trumpisme et l’intelligence artificielle. En réalité, le technofascisme est une doctrine sécrétée par les firmes de la Silicon Valley, pour servir les intérêts des multimilliardaires qui les pilotent. Si les fascismes du vingtième siècle ont eu pour véhicule la forme-parti et la forme-État, le technofascisme a pour véhicule la forme-entreprise.



14h — 14h45

Désarpenter les manifestes féministes, Laurane Travagli-Chanal (doctorante ArTeC)

De janvier à mai 2024, des étudiant·es de licence suivent un atelier de lecture par arpentage. Chaque semaine, un manifeste féministe est segmenté. Les passages répartis entre les participant·es sont lus en silence, puis racontés au groupe. Pour comprendre comment les livres sont reçus dans un cadre collectif, Laurane Travagli-Chanal récolte des fragments de ces conversations, les concepts discutés, les anecdotes, les dissensus.



14h45 — 15h30

Lettre à Glauber Rocha, un documentaire sur la Rome d’aujourd’hui

Hervé Joubert-Laurencin (université Paris Nanterre), Marianne Dautrey (réalisatrice)

Au printemps 1975, le cinéaste brésilien Glauber Rocha, en exil politique, filmait Rome comme un drame baroque, un témoignage de la décadence. En 2025, cinquante ans plus tard, nous revenons sur ses pas et interrogeons la distance qui nous sépare de ce moment.

15h45 — 17h15

Un studio sur l’Atlantique

Lionel Ruffel (université Paris 8), Walid Hajar Rachedi (Frictions média)Loriane Kunsendi (r22) et les étudiant·es de M2 du master de création littéraire de

l’université Paris 8

Radio Brouhaha présente la nouvelle saison d’« Un studio sur l’Atlantique », un projet ArTeC animé par Marie Cazaban-Mazerolles, sous forme d’une revue de podcasts littéraires bilingues conçus par des étudiant·es en création littéraire de l’université Paris 8 et de l’université d’Iowa, produits et publiés par Frictions média et la r22-ToutMonde.



17h30 — 18h30

Visite d'ateliers

Parcours de visites d’ateliers d’artistes en résidence à Césure.

Mercredi 15 oct., Matinée, Amphithéâtre B

10h — 11h

Reality Check : l’investigation numérique entre immersion et submersion

Francesco Sebregondi (École des arts décoratifs — PSL), Dork Zabunyan (université Paris 8)

Le projet de recherche « Reality Check » examine les remous que subissent aujourd’hui nos rapports collectifs aux images et au réel, en s’intéressant spécifiquement à l’usage de dispositifs immersifs dans les pratiques d’investigation numérique contemporaines.

11h15 — 12h30

Boolean Vivarium

Nicolas Bailleul (doctorant université Paris 8)

Boolean Vivarium est un film documentaire qui suit Léo et Nicolas, retranchés dans une maison isolée, alors qu’ils conçoivent un jeu vidéo contemplatif sur la lente décomposition d’un lieu vide. Tandis que le virtuel se construit, leur cohabitation vacille, troublée par les échos du réel.

Après-midi, Grand plateau

14h — 15h

Drame théorico-pratique en quelques actes

Gabriele Stera (doctorant ArTeC)

Dans la cour de re-cré on joue à la pêche aux méthodes (miraculeuses) pour réaliser le mariage entre recherche et création. Quelques titres de docteur seront conférés à d’illustres précurseurs, il y aura surement du sang, des exercices d’acclimatation institutionnelle, deux casquettes, un buffet.

15h — 15h45

Chantiers d’acteurs. (Penser) les régimes de présence sur les scènes actuelles. France, Canada, Brésil

Sabine Quiriconi (université Paris Nanterre) Chloé Larmet (université Paris Nanterre)Ludmilla Dabo (actrice et chanteuse)

David Lescot (université Paris Nanterre)

« Chantiers d’acteurs » a vu acteur·ices et chercheur·euses explorer ensemble, selon un principe de recherche en acte, la notion de présence scénique dans sa plasticité et sa diversité contemporaine. Une carte blanche performative à Ludmilla Dabo et David Lescot autour du rythme donnera le ton de ce projet international mené de 2022 à 2024.

16h30 — 17h30

Émile - Création à la rencontre de l’histoire et du théâtre

Pauline Peretz (université Paris 8), Agnès Bourgeois (metteuse en scène), Fred Costa (conception son)

Porter au plateau un entretien réalisé il y a 40 ans, c’est créer les conditions d’une écoute au présent. Roumain, juif, naturalisé français, Émile s’est engagé dans l’armée en 1939 comme médecin, avant de se cacher avec sa famille et de se livrer à des actions de résistance. Mais l’entretien raconte autant l’étendue des souffrances de ceux qui ont survécu.

18h — 19h30

Les échos de la mémoire

Pierre Bayard et Soko Phay (université Paris 8) accompagnés d’une création sonore de Patrick Nardin (université Paris 8)

Depuis plus de vingt ans, Pierre Bayard et Soko Phay travaillent ensemble sur les meurtres de masse. Dans cette conférence-performée à deux voix, scandée par l’écoute de bandes sonores, iels dialoguent sur leur parcours et sur ses effets aux plans scientifique et personnel.

ArTeC est une École Universitaire de Recherche consacrée à la Recherche-Création. Implantée sur les sites des universités Paris 8, Paris Nanterre et du Campus Condorcet, elle accompagne les pratiques expérimentales qui s’appuient sur des gestes artistiques pour réinventer la recherche universitaire.