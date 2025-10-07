Prendre le politique au mot

Appel à participation pour les jeunes chercheurs et chercheuses (master et doctorat)

Organisation: Justine Brisson, Ombline Damy, Gabrielle Jourde et Arnaud Miranda

Dans le cadre du colloque “Prendre le politique au mot” (3, 4 et 5 décembre 2025, Sciences Po), un concours de posters est ouvert aux jeunes chercheurs et chercheuses inscrits en master et/ou doctorat menant des travaux de recherche en littérature, science politique et disciplines adjacentes résonnant avec le colloque.

Ce dernier porte sur la façon dont la littérature contemporaine travaille des questions politiques par l’appropriation, la réécriture et le détournement stratégique du lexique (axe 1), des formes (axe 2) et des sujets/ personnages politiques (axe 3). Les projets de recherche doivent donc porter, au moins en partie, sur la littérature d’expression française datant du 21e siècle.

Principe

Le principe est de présenter un projet de recherche de master ou de thèse sous une forme visuelle originale et créative. Cette initiative, inspirée des colloques anglophones, vise à encourager des formes de médiation visuelle et pédagogique de la recherche tout en offrant un espace de visibilité aux travaux en cours.



Forme

Les posters devront constituer des documents autonomes, capables d’être compris sans explication supplémentaire, et présenter de manière claire les idées centrales du projet de recherche.

Les posters peuvent être conçus à l’aide de logiciels tels que Microsoft Word ou PowerPoint. Nous recommandons vivement l’utilisation d’un logiciel de design en ligne gratuit comme Canva.

Les posters peuvent être lus au format paysage ou portrait.

Tous les posters doivent être soumis au format PDF dans la meilleure qualité de définition possible. Ils seront imprimés par l’équipe organisatrice du colloque au format A2.

Exposition et Prix

Les posters seront exposés durant toute la durée du colloque dans le hall principal de Sciences Po. Trois prix seront décernés par les membres du comité scientifique.

Les trois prix prendront la forme d’un bon d’achat valable à la librairie de Sciences Po (possibilité de passer commande à distance).

Premier prix : 100 euros, prix de la créativité : 50 euros, prix de la vulgarisation : 50 euros.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

À la suite du colloque, les trois posters gagnants seront diffusés sur le site de Sciences Po et consultables en ligne.

Les propositions doivent être envoyées avant le 30 novembre 2025 à l’adresse mail suivante :

prendrelepolitiqueaumot@gmail.com