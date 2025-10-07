Entre l'homme et la bête : éthique et esthétique dans le récit de chasse québécois contemporain, de l'an 2000 à nos jours

Lancement de la plateforme numérique

« Entre l’homme et la bête : éthique et esthétique dans le récit de chasse québécois contemporain (2000-présent) »

À une époque marquée par une crise écologique sans précédent et par la conscience aiguë d’une possible sixième extinction des espèces, la littérature se révèle un lieu privilégié pour interroger le rapport complexe que l’humain entretient avec le monde animal. Entre l’homme et la bête est une plateforme numérique née d’un projet de recherche consacré à cette réflexion : elle explore la manière dont la littérature québécoise contemporaine met en scène, conteste et réinvente la frontière entre l’humain et l’animal, notamment à travers la pratique de la chasse.

S’inscrivant dans la lignée d’un constat formulé par Hervé et Lussier (2018) —celui d’une « étonnante reviviscence de l’ancestrale thématique cynégétique » dans la littérature contemporaine—, ce projet observe comment cette résurgence se manifeste dans le contexte québécois. Si les récits de chasse d’hier glorifiaient la conquête du territoire et la domination sur la nature, ceux d’aujourd’hui (comme L’habitude des bêtes (2017) de Lise Tremblay, Sauvagines (2019) de Gabrielle Filteau-Chiba ou Les crépuscules de la Yellowstone (2020) de Louis Hamelin) proposent de nouveaux positionnements, à la croisée de l’éthique et de l’esthétique.

À travers une série d’analyses, d’articles scientifiques, d’entretiens avec des écrivain·es, et de ressources multimédias en libre accès, la plateforme met en lumière comment le récit de chasse québécois contemporain interroge l’héritage du terroir, le lien entre prédation et création, et la manière dont la littérature confère aujourd’hui une voix et une intériorité à l’animal. Ces récits, souvent critiques ou ambivalents, redéfinissent notre manière d’imaginer le vivant— et, ce faisant, notre manière d’agir envers lui. Ils explorer cette puissance de l’imaginaire : celle de rétablir un équilibre fragile entre l’humain et les animaux non humains par le biais du récit.

Espace de diffusion, de dialogue et de médiation, la plateforme s’adresse à la fois à la communauté scientifique, au milieu littéraire et au grand public. Elle propose des entretiens filmés, des ressources pédagogiques et des analyses qui nourrissent une réflexion commune sur la place de l’animal dans nos imaginaires et dans nos pratiques.