Appel à contribution

L’ALCÔVE – Cahiers interdisciplinaires, n° 1 – Le rituel, Décembre 2025

L’Alcôve est une revue interdisciplinaire fondée en 2025. Elle se veut un espace de réflexion à la croisée de la philosophie, de la psychanalyse, des sciences humaines et des pratiques artistiques. Chaque numéro, centré sur une notion, propose un dialogue entre chercheurs, cliniciens et artistes.

La revue paraît sous format numérique (PDF en accès libre), dans une esthétique sobre et exigeante.

—

Thématique du premier numéro : Le rituel

Le rituel est une forme universelle qui traverse l’histoire des sociétés et des subjectivités. Religieux ou profane, politique ou intime, collectif ou personnel, il organise des seuils, structure les expériences, soutient les identités.

Ce premier numéro entend interroger la pluralité des formes et des fonctions du rituel :

• ses dimensions anthropologiques et historiques,

• ses enjeux psychiques et cliniques,

• ses incarnations artistiques et esthétiques,

• ses usages politiques et sociaux,

• sa place dans les pratiques contemporaines.

—

Modalités de contribution

Nous accueillons des articles courts (environ 15 000 à 20 000 signes, espaces compris — soit 6 à 8 pages). Les contributions peuvent prendre des formes variées :

• Articles scientifiques (philosophie, anthropologie, histoire, psychologie, sociologie, études culturelles, etc.),

• Essais cliniques ou réflexifs,

• Analyses et témoignages artistiques,

• Fragments créatifs (poèmes, textes littéraires, images accompagnées d’un commentaire).