Manières de parler pour. Enjeux, limites et réinventions des dispositifs de porte-parolat (revue Pratiques)
Appel à contributions Pratiques 213-214 :
« Manières de parler pour. Enjeux, limites et réinventions des dispositifs de porte-parolat »
Coordination du numéro :
Charlotte Lacoste (Crem, Université de Lorraine)
Sophie Milcent-Lawson (LIS, Université de Lorraine)
—
Découvrir sur Fabula le détail de l'appel à contributions…
—
Calendrier
15 janvier 2026 : Date limite d’envoi des propositions d’articles (voir modalités en page 13 du PDF).
6 février 2026 : notification d’acceptation ou de refus de la proposition aux auteur·rices.
1er juillet 2026 : Date limite d’envoi des articles finalisés pour expertise en double aveugle (entre 40 000 et 45 000 signes).
Juillet 2027 : Sortie du numéro de Pratiques.
—
Correspondance et renseignements, écrire conjointement à :
charlotte.lacoste@univ-lorraine.fr