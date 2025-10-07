Manières de parler pour. Enjeux, limites et réinventions des dispositifs de porte-parolat (revue Pratiques)

Appel à contributions Pratiques 213-214 :

« Manières de parler pour. Enjeux, limites et réinventions des dispositifs de porte-parolat »

Coordination du numéro :

Charlotte Lacoste (Crem, Université de Lorraine)

Sophie Milcent-Lawson (LIS, Université de Lorraine)

Découvrir sur Fabula le détail de l'appel à contributions…

Calendrier

15 janvier 2026 : Date limite d’envoi des propositions d’articles (voir modalités en page 13 du PDF).

6 février 2026 : notification d’acceptation ou de refus de la proposition aux auteur·rices.

1er juillet 2026 : Date limite d’envoi des articles finalisés pour expertise en double aveugle (entre 40 000 et 45 000 signes).

Juillet 2027 : Sortie du numéro de Pratiques.

Correspondance et renseignements, écrire conjointement à :

charlotte.lacoste@univ-lorraine.fr

sophie.lawson@orange.fr