Texte et art contemporain (revue ard)

Appel à textes revue ard

Texte et art contemporain

Pour son second numéro, la revue ard a le plaisir d'annoncer un appel à contributions consacré à l'exploration du lien entre texte et écriture dans l'art contemporain. Nous invitons les chercheurs, artistes et critiques à soumettre des articles qui examinent de manière approfondie la façon dont les artistes intègrent le texte (fond/forme, narration, fiction/documentaire, etc.) dans leurs œuvres, ainsi que les enjeux à l’œuvre et les motivations qui les poussent à le faire. On pourra aussi s’interroger sur l’acte d’écrire (journaux, écrits non destinés à la publication, correspondances),comme moyen de faire advenir une œuvre. On pense également à des artistes dont l’œuvre se situe à la fois dans l’art contemporain et la création littéraire (fiction, poésie, formes hybrides, philosophie).

Dans un monde où les frontières entre les disciplines artistiques s'estompent, le texte et l’écrit occupent une place de plus en plus centrale dans la pratique artistique contemporaine. Qu’on pense aux artistes qui utilisent le texte directement dans leurs œuvres jusqu’à celeux pour qui il s’agit d’une pratique parfois jugée périphérique (journaux, notes, correspondance, textes critiques et/ou littéraires, poésie, etc.), chacun.e engage un rapport singulier au texte et à l’écriture.

De plus, depuis plusieurs années, des formations spécifiques en création littéraire ou des propositions d’enseignement ont émergé et ont été consolidées au sein des écoles d’art (ésadhar, ENSA Cergy-Pontoise, La Cambre, ensba Bourges, ésban Nîmes, etc.). Il est alors temps de s’interroger sur la porosité à l’œuvre dans cette interdisciplinarité. Nous vous encourageons à réfléchir aux questions suivantes :

De quelle manière les artistes contemporains utilisent-ils le texte dans leurs œuvres ? Quelle pratiquent de l’écriture engagent-ils ?

Quelles formes prend cette utilisation (poésie, prose, slogans, etc.) ?

Quelles sont les motivations derrière l'intégration de l’écriture ou du texte dans leur élaboration, leur forme figée ou leur prélèvement (citation, références, etc.) ? Est-ce un moyen d'engager le spectateur, de transmettre un message, ou d'explorer des thèmes spécifiques ?

Pourquoi le recours au texte et/ou à l’écriture est-il devenu un outil privilégié dans l'art contemporain ? Quelles sont les implications culturelles et sociales de cette tendance ?

Comment le rapport des artistes au texte et à l’écrit a-t-il évolué depuis l'époque moderne ? Quelles influences historiques et théoriques ont façonné cette évolution ?

—

Nous accueillons des articles théoriques, des études de cas, des entretiens, des analyses critiques ou des interventions artistiques qui abordent ces questions sous divers angles. Les contributions doivent être rédigées en français et doivent respecter les normes de citation de la revue.

Date limite de soumission des propositions : 15 janvier 2026

Veuillez envoyer vos propositions d'articles (300 mots maximum) ainsi qu'une brève biographie à l'adresse suivante : [maxence.alc@esadhar.fr].

Si votre proposition est sélectionnée, l’article définitif (25.000 signes maximum) ou intervention sera publié dans le numéro 2 de notre revue.

L'équipe éditoriale de ard

ard (anciennement Radial) est la revue de recherche/création en art, design graphique et création littéraire. Elle est éditée par l’ésadhar sous forme papier et également disponible au format numérique sur le site de l’ésadhar sous l’onglet « Recherche ».https://esadhar.fr/recherche/publications/