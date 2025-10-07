Donne e scrittura. Convegno Internazionale sulle autrici del XX e XXI secolo tra Francia e Italia / Femmes et écriture. Colloque international sur les autrices des XXe et XXIe siècles entre la France et l’Italie (Torino / Turin)

Donne e scrittura

Convegno Internazionale sulle autrici del XX e XXI secolo tra Francia e Italia

Femmes et écriture

Colloque international sur les autrices des XXe et XXIe siècles entre la France et l’Italie

Date limite d’envoi des propositions : 29 novembre 2025

Notification aux participant·es : février 2026

Colloque : les 15-16 avril 2026

Le colloque entend offrir un espace de réflexion critique et interdisciplinaire sur l’écriture des femmes aux XXe et XXIe siècles, avec une attention particulière portée aux contextes littéraires italien et français.

Bien que la production littéraire féminine ait longtemps été reléguée aux marges du canon, sa place croissante dans le paysage culturel contemporain est aujourd’hui indéniable. Romancières, essayistes, militantes et théoriciennes de la littérature ont progressivement acquis un rôle central, contribuant de manière décisive à la redéfinition des langages, des genres et des structures narratives. C’est de cette prise de conscience qu’est née la nécessité d’une initiative entièrement consacrée à l’écriture des femmes, visant à déconstruire les préjugés liés à sa marginalisation, et à promouvoir une réécriture de l’histoire littéraire moderne et contemporaine qui reconnaisse et valorise la contribution féminine.

Ce colloque se propose comme un parcours critique, destiné à donner voix à une pluralité de perspectives souvent exclues ou négligées dans des récits dominés par un regard masculin. La littérature italienne et française du XXe siècle et des années 2000 se révèle en effet de plus en plus complexe et riche, marquée par la redécouverte et la revalorisation de figures féminines dont les œuvres appellent une nouvelle attention critique.

À travers l’analyse des voix de romancières, militantes, critiques et théoriciennes, il s’agira de réfléchir à l’évolution du genre romanesque et au rôle des femmes dans la transformation des canons littéraires, ainsi qu’à l’importance de créer des espaces reconnus d’expression féminine au sein de l’histoire culturelle et sociale européenne.

Un aspect central de cette rencontre est sa dimension interculturelle : le colloque se veut un espace de dialogue entre voix féminines des contextes italien et français, avec des ouvertures vers les horizons européens et mondiaux. L’échange intellectuel et créatif entre autrices/auteurs et chercheuses/chercheurs de différents horizons a le potentiel de faire émerger de nouvelles perspectives critiques et de renforcer la coopération académique, en donnant visibilité tant aux difficultés qu’aux réussites des femmes dans les domaines de l’écriture et de la pensée critique.

Axes thématiques:

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans les axes de recherche suivants :

Analyses monographiques : études thématiques portant sur une ou plusieurs autrices italiennes et/ou françaises des XXe et XXIe siècles;

Approches comparatistes : analyses comparées d'autrices issues des aires italienne, française, ainsi que d’autres contextes globales;

Critique littéraire et réception : études sur la critique littéraire et la réception médiatique de l’autorialité féminine dans les deux contextes culturels;

Théoriciennes du roman : contributions portant sur la pensée et la production théorique des femmes dans le champ de la réflexion sur le genre romanesque.



—

Soumission des propositions

Les propositions de communication en français ou en italien ( environ 15 lignes, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique de l’auteur ou de l’autrice) sont à envoyer à l’adresse suivante : luana.doni@unito.it

—

Comité scientifique:

Johnny L. Bertolio (Università di Torino)

Gabriella Bosco (Università di Torino)

Luana Doni (Università di Torino)

Stefano Genetti (Università di Verona)

Fabrizio Impellizzeri (Università di Catania)

Annalisa Lombardi (Ecampus)

Beatrice Manetti (Università di Torino)