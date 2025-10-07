Olivier Bara, Marceau Levin et Marie-Ève Thérenty (dir.), La fabrique des récits de vie. Circulation des biographèmes de Vapereau à Wikipédia

La fabrique des récits de vie. Circulation des biographèmes de Vapereau à Wikipédia

Sous la direction de Olivier Bara, Marceau Levin et Marie-Ève Thérenty

La Fabrique médiatique des récits de vie constitue les actes d’un colloque, co-organisé par Olivier Bara, Marceau Levin, Nejma Omari et Marie-Ève Thérenty à l’université Lyon 2 en janvier 2023 dans le cadre de Numapresse, projet qui visait à proposer une histoire littéraire et culturelle de la presse française du XIXe siècle au XXIe siècle, histoire fondée notamment sur des outils de lecture automatisée des corpus de presse numérisés. L’ensemble des travaux et des résultats de ce projet est consultable sur le site www.numapresse.org.

Dans le cadre d’interrogations sur la production par la presse, depuis le XIXe siècle, d’un savoir sur les identités, les parcours et les récits de vie des acteurs de la vie publique (axe 1 du projet), Numapresse s’est interrogé sur la manière dont la presse gérait la production des récits de vie dans un contexte de démocratisation médiatique. Cet axe de réflexion a donné lieu en 2020 à un colloque organisé à Paris-Panthéon-Sorbonne par des spécialistes de cinéma et à une séance de séminaire autour de George Sand et l’acteur Bocage le 22 mars 2021 qui réfléchissait tout particulièrement à la manière dont circulaient certains biographèmes.

C’est à la suite de cette séance que le colloque La Fabrique médiatique des récits de vie a été programmé et dont on trouvera les actes sur Médias 19.

—

Sommaire

OLIVIER BARA, MARCEAU LEVIN ET MARIE-ÈVE THÉRENTY

Introduction

BIOGRAPHÈMES EN PERSONNES

FILIPPOS KATSANOS

Les vies imaginaires d’Ann Radcliffe: la romancière de la terreur dans la culture médiatique française

SÉVERINE SOFIO

Sinuosités et retournements de la vie posthume d’Adélaïde Labille-Guiard (1803-2023)

MARJOLAINE FOREST

Biographèmes de l’actrice romantique Marie Dorval, de Vapereau à Wikipédia : histoires d’un théâtre romantique, entre reconductions et recréations

FABIO LIBASCI

Du biographème au mythe. Le cas Roland Barthes entre médiatisation et mise en récit

ODILE CHATIRICHVILI

Portraits du mathématicien en « génie » : la fabrique médiatique d’Alexandre Grothendieck

MOTIFS BIOGRAPHÉMIQUES

STÉPHANIE DORD-CROUSLÉ

« De quel droit ma jambe appartient-elle à Villemessant ? » Flaubert en lutte contre la circulation médiatique de ses biographèmes

MARIE-CLÉMENCE RÉGNIER

Un coup de «dais»… chez Victor Hugo. Lieux de vie et de séjour des écrivains: la fabrique d’un imaginaire biographique situé (fin XVIIIe siècle - XXIe siècle)

SARAH MOMBERT

La collaboration littéraire. Un motif médiatique viral et ses variants

ANTHONY GLINOER

Le deuil éditorial mis en récit dans la littérature française contemporaine

BIOGRAPHÈMES EN FABRIQUE

MARCEAU LEVIN

Une bande dessinée biographique ? La Photo-biographie des contemporains de Carlo Gripp, des biographèmes en images

JULIEN SCHUH

Emblématique biographique : mécanismes de production des réputations fin-de-siècle

MÉLODIE SIMARD-HOUDE

« Le serrurier et la châtelaine » ou le « vécu » au cœur d’un procès littéraire

ALEXANDRE GEFEN

Contraintes médiatiques et créativité biographique en régime numérique

—

L'ensemble du dossier est disponible en ligne à l'adresse suivant :

https://www.medias19.org/publications/la-fabrique-des-recits-de-vie-circulation-des-biographemes-de-vapereau-wikipedia