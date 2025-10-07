L'art public au défi de la collection (Liège, Belgique)

COLLOQUE INTERNATIONAL

L’art public au défi de la collection

20-21 novembre 2025

Université de Liège

Colloque organisé par Julie Bawin dans le cadre du projet de recherche CDR-SH « Muséalisation de l’art public » (ULiège)

Des parcs de sculptures aux jardins publics rattachés à des musées en passant par des ensembles d’œuvres exposées dans la ville, le métro, les gares, les édifices publics, sur les ronds-points et les autoroutes ou au sein de campus universitaires, les collections d’art public sont innombrables et partout présentes à l’échelle internationale. Pourtant, malgré l’importance que revêt un art considéré comme un « bien commun », au service de la collectivité, il apparaît que les défis relatifs à sa préservation en tant qu’objet patrimonial et artistique demeurent considérables. Imputable à de nombreux facteurs et contraintes, aussi bien d’ordre matériel que juridique et politique, la complexité de faire collection dans l’espace public se trouve au cœur des réflexions portées par ce colloque. Bien que l’objectif soit de s’interroger sur les dysfonctionnements et les tensions qui accompagnent la patrimonialisation de l’art public, il s’agira aussi de mettre en lumière des initiatives qui inventent de nouveaux modes de conservation, expérimentent des formes alternatives de pérennisation, et proposent des cadres de gestion et de valorisation adaptés à la spécificité d’un art censé à appartenir à tout un chacun.

Programme :



JEUDI 20 NOVEMBRE

9h30 Accueil et ouverture du colloque

9h50 Julie Bawin (Professeure, Université de Liège)

(In)visibilité(s) et durabilité de l’art dans l’espace public

10h30 Thierry Dufrêne (Professeur, Université de Nanterre)

L'œuvre de personne pour personne : collections sans artiste ni collectionneur

Discussions

11h30 Pedro Lorente (Professeur, Universidad de Zaragoza)

Les collections de musées d'art contemporain installées dans l'espace public en Espagne

Discussions

12h30 Lunch (libre)

14h Thérèse Legierse (Directrice, Nouveaux Commanditaires-Belgique)

Making Art, Making Society

14h30 Francisca Vandepitte (Senior Curator Modern Art & Magritte Museum, Professeure associée, Vrije Universiteit Brussel)

Événement ou pérennité ? Réflexions sur la conservation d'art public dans un contexte muséal

Discussions

15h30 Pause-café

16h Laurent Vernet (Directeur de la Galerie de l’Université de Montréal)

Sur des expériences en gestion de collections d'art public municipale et universitaire à Montréal : enjeux et opportunités

Discussions





VENDREDI 21 NOVEMBRE

10h Entretien de Julie Bawin (Professeure, Université de Liège), avec Carine Fol (Curatrice de « Art en l’espace public » de la Vile de Bruxelles) et Katrien Laenen (Coordinatrice de Platform « Kunst in Opdracht », Communauté flamande)

Faire collection dans la ville : l’art public à Bruxelles et en Flandre

Discussions

11h15 Claire Barbillon (Directrice de l’École du Louvre)

La sculpture publique en environnement marin : un défi pour la création et pour la conservation

11h45 Claire Maingon (Professeure, Université Bourgogne Europe)

Murs sculptés : un patrimoine paradoxalement invisibilisé ?

Discussions

12h45 Lunch (libre)

14h15 Jacques Heinrich Toussaint (Chef du département Art dans l’espace public, Ville de Dortmund)

Remarques sur la muséification de l’art public en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à l'échelle communale

14h45 Éric Van Essche (Professeur, Université libre de Bruxelles)

Faire collection du Street Art : les nouveaux musées de l’art urbain

Discussions

15h45 Pause-café

16h15 Nora Sternfeld (Professeure, Hochschule für bildende Künste Hamburg)

Contre-Monuments et Para-Monuments. Histoires contestées et partagées dans l'espace public post-nazi

16h45 François Mairesse (Professeur, Université Sorbonne Nouvelle)

La place de la collection d'art public au sein du champ muséal : approche muséologique

Discussions

Clôture du colloque



