Études germaniques, n°1-2025 :

Études germaniques, n°1-2025 : "Nerval et l’expressionnisme allemand, S. Zweig, R. Menasse/S. Rudiš Kafka à Matliary, Les Lumières européennes"

  • Paris, Klincksieck, 2025
  • 140 pages
  • Prix : 31 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

Sommaire en ligne via Cairn…

Hannah RINDZUNSKI : Traduire en avant-garde. L’exemple des traductions expressionnistes de Gérard de Nerval

Jean-Jacques POLLET : Entre les lignes de l’Histoire. Les « études biographiques » de Stefan Zweig

Günther SCHEIDL : Europareisen durch Raum und Zeit. Die Romane Die Erweiterung von Robert Menasse und Winterbergs letzte Reise von Jaroslav Rudiš im Vergleich

Marc SAGNOL : Kafka à Matliary. Le sanatorium, l’écriture et l’exterritorialité

Notes et documents

Pierre Jean BRUNEL : Lessing. Die Aufklärung der Aufklärung

Jean MONDOT : L’Europe des Lumières

Gilbert MERLIO : F. Nietzsche. Une herméneutique renouvelée

Luca ZENOBI : Europa in der deutschen Literatur der Moderne

Daniel AZUÉLOS : Der neue Antisemitismus