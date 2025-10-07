Études germaniques, n°1-2025 : "Nerval et l’expressionnisme allemand, S. Zweig, R. Menasse/S. Rudiš Kafka à Matliary, Les Lumières européennes"
Hannah RINDZUNSKI : Traduire en avant-garde. L’exemple des traductions expressionnistes de Gérard de Nerval
Jean-Jacques POLLET : Entre les lignes de l’Histoire. Les « études biographiques » de Stefan Zweig
Günther SCHEIDL : Europareisen durch Raum und Zeit. Die Romane Die Erweiterung von Robert Menasse und Winterbergs letzte Reise von Jaroslav Rudiš im Vergleich
Marc SAGNOL : Kafka à Matliary. Le sanatorium, l’écriture et l’exterritorialité
Notes et documents
Pierre Jean BRUNEL : Lessing. Die Aufklärung der Aufklärung
Jean MONDOT : L’Europe des Lumières
Gilbert MERLIO : F. Nietzsche. Une herméneutique renouvelée
Luca ZENOBI : Europa in der deutschen Literatur der Moderne
Daniel AZUÉLOS : Der neue Antisemitismus