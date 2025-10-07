Journée d'étude sur Pantagruel de Rabelais (Collège Sévigné)

Le département des Lettres du Collège Sévigné est très heureux de présenter une demi-journée, le samedi 15 novembre 2025 (13h45-17h), consacrée à Rabelais, auteur au programme de l’agrégation de Lettres session 2026 !

Lieu : Salle A2, Collège Sévigné, 39 rue Henri-Barbusse Paris (Ve arr.), département du supérieur.

Cette journée est ouverte à toutes et tous en présentiel, sur inscription auprès d’Astrid Quillien (a.quillien@collegesevigne.fr)