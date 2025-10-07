Revue de littérature comparée, 2025/2 nº 394

Sommaire en ligne via Cairn…

Avant-propos

Dossier de recherches : L’abuseur désabusé – Don Juan dans le romantisme et postromantisme germanique

Norbert Bachleitner, Un convive indésirable en Autriche. Le Don Juan de Braun von Braunthal et F. Mallefille

Thomas Buffet, Le Don Juan de Klingemann tiraillé entre l’idéalisme et le nihilisme dans les Veillées de Bonaventura

Stéphane Gödicke, Don Juan, l’Européen ? Frontières et passages de frontières de Molière à Baudelaire en passant par Mozart, Hoffmann, Lenau et quelques autres

Sonja Kolberg, Don Juan et l’instant éternel. Comment faire l’expérience de cet instant et en rendre compte par le verbe chez Søren Kierkegaard, Nikolaus Lenau et Christian Dietrich Grabbe

Sylvie Le Moël, Traduire (ou non) le Dom Juan de Molière dans l’Allemagne romantique et postromantique

Alain Muzelle, Don Juan : une lecture hofmannienne du Don Giovanni



Varia

Clara Montibeller, Lolita de Vladimir Nabokov : la mosaïque et l’amplification de trois nouvelles de Valery Larbaud ?

Marine Aubry-Morici, Comment traduire un poulpe ? La littérature environnementale du XXIe siècle et la métaphore

de la traduction (Despret, Martin, de Toledo)



Archives comparatistes

Dominique Peyrache-Leborgne, Hutcheson Macaulay Posnett : la pensée universaliste d’un universitaire à la fin du XIXe siècle.