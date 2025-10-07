Master et Doctorat en études françaises à l’Université de Tulane.

Le programme d’études françaises de l’Université de Tulane appelle les candidat.e.s à postuler à ses programmes de master et de doctorat pour l’année universitaire 2026-2027.

Deux séances d’information à l’intention des candidats potentiels seront organisées sur Zoom :

Mercredi 22 octobre à 11h00 (NOLA) — 18h00 à Paris, 12h00 à New York, 9h00 à San Francisco.

Mercredi 19 novembre à 11h00 (NOLA) — 18h00 à Paris, 12h00 à New York, 9h00 à San Francisco.

Veuillez envoyer un courriel à cstieber@tulane.edu pour vous inscrire.

Les études supérieures à Tulane encouragent une approche riche des études françaises en offrant aux étudiant.e.s une formation intellectuelle approfondie et une dynamique interdisciplinaire, le tout dans un cadre unique. Située au nord des Caraïbes, Tulane bénéficie d’une proximité avec des communautés francophones, d’une histoire locale riche et de vastes archives urbaines qui constituent de précieuses ressources encore peu exploitées dans la recherche sur La Nouvelle-Orléans, la Louisiane, les Caraïbes, l’Atlantique français ainsi que l’ensemble du monde francophone.

Un financement avantageux

Tous les étudiant.e.s admis dans notre programme bénéficient d’un financement complet sous forme de bourses, d’assistanats d’enseignement, d’une exonération totale des frais de scolarité, d’une allocation mensuelle et d’une prise en charge intégrale d’une assurance santé pour ceux et celles qui choisissent de s’inscrire au régime d’assurance santé des étudiants proposé par Tulane. Les étudiant.e.s ont également accès à des financements compétitifs pour poursuivre leurs recherches l’été, ainsi qu’à des bourses destinées à couvrir leurs frais de déplacements pour des conférences au cours de l’année scolaire. Notre programme offre aussi aux étudiant.e.s la possibilité de passer une année à Paris grâce à notre programme d’échange avec l’École Normale Supérieure-Ulm.

Nos enseignants

Nos points forts reposent sur les domaines d’expertise de notre corps professoral en études francophones et afro-caribéennes, études médiévales et début de l’ère moderne, études culturelles, théorie critique, droit et éthique humanitaire, études cinématographiques et médiatiques, linguistique, philosophie européenne et africaine, études de la performance, études créoles et études sur l’immigration et la diaspora.

Jean Godefroy Bidima (Ph.D., Université de Paris I Panthéon-Sorbonne): philosophies continentales (philosophies française et allemande du 20ème siècle, les Lumières espagnoles), intersections entre les littératures et les arts du monde francophone, philosophies africaines, anthropologie juridique (résolution des conflits et justice réparatrice), éthique médicale.

Fayçal Falaky (Ph.D. New York University): littérature française du 18ème siècle, culture et politiques.

Thomas Klingler (Ph.D., Indiana University): linguistiques françaises, études créoles, français et créole louisianais, dialectologie, lexicographie.

Felicia McCarren (Ph.D., Stanford University): études culturelles, cinéma, histoire et théorie de la performance.

Jonathan Morton (D. Phil., University of Oxford): littérature française médiévale et histoire intellectuelle.

Oana Sabo (Ph.D. University of Southern California): littérature française et francophone du 20ème et 21ème siècle, études des migrations et des réfugiés, études littéraires digitales, études visuelles (photographie), théorie critique.

Chelsea Stieber (Ph.D. New York University): études haïtiennes, littérature caribéenne du 19ème siècle, histoire et culture.

Edwige Tamalet Talbayev (Ph.D. University of California, San Diego): littérature du Maghreb, études méditerranéenne, recherches sur l’eau, humanités environnementales.

Nos cours

Les étudant.e.s obtiennent un doctorat en études françaises avec une spécialisation dans l’un des quatre domaines suivants : cultures coloniales et postcoloniales francophones ; cultures visuelles et technologies ; études européennes ; ou langage et identité.

L’approche interdisciplinaire est également encouragée grâce aux cours proposés par le département en arabe et en créole haïtien, ainsi qu’à ses liens étroits avec d’autres programmes et départements de Tulane, notamment l’histoire, les sciences politiques, les études africaines, les études sur le genre et la sexualité, les études latino-américaines, les études médiévales et début de l’ère moderne et les études sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Notre communauté

Rattaché au département de français et d’italien, le programme d’études françaises dispose d’une vie intellectuelle dynamique qui organise des conférences chaque année et accueille de nombreux chercheurs de renom. De plus, nos étudiants ont accès à des ressources d’archives riches, tant sur le campus que dans la ville elle-même, notamment par le biais de l’Amistad Research Center (collections de sources primaires relatives à l’histoire de l’esclavage), les archives notariales de La Nouvelle-Orléans (documents en français datant du début du 18ème siècle), ainsi que, bien sur, le laboratoire culturel et linguistique que représente la région de l’Acadie française. Le département abrite également Expressions maghrébines, une des principales revues scientifiques du domaine de recherche, qui témoigne du rôle prépondérant de notre programme en tant que leader dans le champ des études francophones.

La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au 10 janvier 2026. Nous encourageons tout particulièrement les candidat.e.s issu.es de milieux historiquement sous-représentés. Nous acceptons les candidat.e.s qui possèdent déjà une licence ou un master. L’obtention du GRE n’est pas exigée, mais les candidat.e.s doivent être capable de montrer un niveau correct en anglais et en français.

Pour plus d’informations sur notre programme ou sur le processus de candidature, veuillez consulter notre site web ainsi que la brochure ci-jointe.

Vous pouvez également contacter la directrice des études supérieures du département, Chelsea Stieber.