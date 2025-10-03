Bourse de recherche et création de l’Institut pour la Photographie : Affinités collectives, affinités électives. Le groupe et la photographie

Appel à candidatures pour la 8e Bourse de recherche et création de l’Institut :

Affinités collectives, affinités électives. Le groupe et la photographie

Marqueur sensible et complexe de notre rapport au vivre ensemble, la photographie de groupe a pris le relais du portrait peint collectif. Parmi ces photographies, nombreuses sont celles qui sont consacrées à des groupes ou collectifs déjà constitués, d’ordre professionnel, familial, sportif, culturel ou politique.

Parallèlement, d’autres registres de photographies de groupes, plus spontanés, procèdent plutôt par affinités électives, exaltant le sentiment d’appartenance à un groupe choisi, revendiqué. Elles témoignent de simples moments du quotidien sans aucune autre fonction que le plaisir de partager un instant.

À sa manière, la photographie de groupe contribue ainsi à la construction d’identités culturelles, sociales ou de genre, dessinant en creux une cartographie intime et collective, publique et privée, qui joue sur divers codes de représentation.

Le thème de cette 8e édition de la Bourse de l’Institut pour la photographie invite à se pencher sur la façon dont la photographie se fait vecteur d’appartenance, d’amitié, de reconnaissance et d’être-ensemble.

Clôture de l’appel à candidatures le 1er décembre 2025 à 15h.

Toutes les informations sur la Bourse de l’Institut et les modalités de candidature sont accessibles sur le site de l’Institut pour la photographie.