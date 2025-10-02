Contrat doctoral de 48 mois en cotutelle entre l'Univ. Bourgogne Europe et Goldsmiths University

Horizon Europe Framework Programme – MSCA

Présentation :

DECADOCS (Decadence for Doctoral Studies) est un programme de recherche et de formation pionnier soutenu par l’action Réseaux Doctoraux Marie Skłodowska-Curie (MSCA-DN) qui vise à déconstruire les idées reçues sur le mouvement artistique de la décadence, souvent réduit à la déchéance et au déclin. Une approche plus nuancée, fondée sur la durabilité, le transnationalisme et la sensorialité, révèle au contraire la décadence comme un prisme précieux pour enrichir notre compréhension des pratiques artistiques, médiatiques, ludiques et socioculturelles contemporaines.

L’ambition du projet est ainsi de démontrer comment ce phénomène européen complexe continue d’imprégner les arts, les médias et les pratiques socioculturelles actuelles. Des domaines aussi variés que l’architecture, la mode, la gastronomie et les boissons, le tourisme, les cultures visuelles et imprimées, le divertissement et les médias immersifs témoignent de la vitalité et de la valeur positive de la décadence.

Le programme propose une formation intersectorielle sur mesure, en collaboration avec des musées, archives, galeries et autres partenaires, renforçant ainsi son impact scientifique et social.

Le projet « Esthétiques décadentes dans le cinéma britannique et européen, 1890-1930 », mené par Corinne François-Denève (UBE, CPTC) et Jane Desmarais (Goldsmiths, University of London) vise à mettre en lumière le rôle crucial que la décadence a joué dans le cinéma au-delà de la fin de siècle, et propose de nouvelles façons de reconsidérer et de comprendre l’histoire et l’héritage littéraire et culturel de la décadence. Il étudie différentes adaptations de textes littéraires décadents entre 1890 et 1930 en Grande-Bretagne et en Europe, en s’interrogeant sur la manière dont réalisateurs et producteurs ont repris les codes littéraires de la décadence fin de siècle, dans le but de définir ce que pourrait être une « esthétique décadente du cinéma ».

Grâce aux collections du Cinema Museum (Kennington, Londres) et la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé (Paris), l’une des premières tâches du projet sera de cartographier et comparer le développement des formes nationales et internationales du cinéma décadent, afin d’identifier et d’analyser une esthétique décadente.

Pr. François-Denève et Pr. Desmarais recherche un.e candidat.e doctoral.e

Description du projet : https://decadocs.blog/research-project-7/

Candidature (avant le 20 octobre 2025) :

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

Entretiens en ligne : du 17 au 22 novembre 2025