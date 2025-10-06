Master et Doctorat en français et/ou en italien à l'Université de l’Illinois

Master et Doctorat en français et/ou en italien - Université de l’Illinois

Le Département de français et d’italien de l’Université de l’Illinois invite les candidat·e·s à postuler à ses programmes de Master (M.A.) et de Doctorat (Ph.D.) en français (French & Francophone Studies, French Linguistics, ou French Second Language Acquisition Teacher Education (SLATE)) et/ou en italien (Italian Studies), pour une rentrée le 16 août 2026. Les étudiant·e·s peuvent poursuivre des études supérieures soit en français, soit en italien, soit mener des projets transnationaux et comparatifs qui relient les deux domaines.

Nous accueillons activement les candidatures de minorités sous-représentées, d’étudiant·e·s internationaux, d’étudiant·e·s de première génération, d’étudiant·e·s au parcours non traditionnel, et d’étudiant·e·s ayant des enfants. Notre département allie l’accessibilité d’un département soudé aux ressources d’une grande institution de recherche de rang R1, avec un ratio de 2 étudiant·e·s pour 1 professeur·e.

Nous recherchons des profils innovants, motivés, uniques, possédant d’excellentes compétences en français et/ou en italien, ainsi qu’en anglais. Les scores GRE ne sont pas requis pour poser candidature.

Nous vous invitons cordialement à notre séance d’information en ligne le 24 octobre à 13 h (CDT) / 20h (heure française/italienne) pour rencontrer la directrice des études de troisième cycle, les membres du corps professoral et les représentant·e·s des étudiant·e·s. Pour participer, veuillez vous inscrire ici : https://forms.gle/zmnoyKzGxpL4Lw3r6

Date limite prioritaire : 9 janvier 2026 – Les candidat·e·s précoces seront éligibles à des bourses supplémentaires, et les meilleur·e·s candidat·e·s participeront à une visite du campus en février. Date limite finale : 1er mars 2026.

Postulez dès maintenant : https://frit.illinois.edu/admissions/french-graduate-admissions/how-apply

Pour toute demande, veuillez contacter : Prof. Aurore Mroz, Directrice des études de troisième cycle (apmroz@illinois.edu)

—

L’Université de l’Illinois

L'Université de l’Illinois est le campus phare de l’État de l’Illinois, avec plus de 101 000 étudiant·e·s. Classée dans le top 0,2 % des universités mondiales (4ᵉ parmi les universités publiques américaines), l’ Université de l’Illinois offre aux étudiant·e·s diplômé ·e· s la visibilité et les ressources d’une institution de recherche de classe mondiale (ex. la plus grande bibliothèque universitaire publique du pays), dans le cadre accueillant d’une ville universitaire sur le campus de Champaign-Urbana, à seulement 2h30 au sud de Chicago, où les transports en commun gratuits facilitent les déplacements et où le coût de la vie est nettement plus bas que dans la plupart des régions du pays. Le campus et notre Association étudiante (GSFRIT) sont dynamiques et inclusifs, et la ville d’Urbana est une ville sanctuaire déclarée.

Une Communauté de Chercheur·e·s Dynamique

Nos programmes d’études de troisième cycle conjuguent une formation disciplinaire rigoureuse avec une forte orientation interdisciplinaire et comparative. Les étudiant·e·s travaillent en étroite collaboration avec des enseignant·e·s-chercheur·e·s reconnu·e·s internationalement pour leur rôle structurant dans leurs domaines.

La recherche en études littéraires françaises et francophones couvre des littératures et cultures mondiales et transnationales, de l’époque moderne à aujourd’hui, et s’étend des Amériques francophones, de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, et de la Méditerranée à l’Europe continentale. Les axes interdisciplinaires incluent les études postcoloniales, les études des migrations et des minorités, les études de genre et queer, la théorie critique et la philosophie politique, les études cinématographiques et médiatiques, ainsi que les humanités numériques.

En didactique du français langue seconde, nos recherches portent sur l’apprentissage des langues assisté par ordinateur, la recherche engagée publiquement, ainsi que des approches inclusives et décoloniales de la pédagogie des langues et de la conception des programmes ; tandis qu’en linguistique française, elles se concentrent sur la sociolinguistique et la revitalisation linguistique, la sociophonétique, ainsi que la variation et le changement. Nos recherches sont soutenues par des financements majeurs, tels que la bourse Birmingham-Illinois Partnership for Discovery, Engagement, and Education, la bourse de la Villa Albertine French Embassy French in Higher Education, ou la bourse LAS Inclusive Excellence pour French Around The Corner.

La recherche en études littéraires italiennes fait le lien entre histoire littéraire, imagination politique et culture des médias. Les domaines d’étude comprennent : l’histoire intellectuelle, l’idéologie et la mémoire, avec une attention particulière au fascisme, à l’antifascisme, au post-fascisme et à la théorie critique ; la littérature médiévale et de la Renaissance et la philologie (épopée et roman, récits de voyage, textes de conduite), ainsi que la formation de l’humain à travers le genre, la généalogie, l’animalité et la contagion ; la théorie du film et des médias, les récits criminels, la mondialisation, et la construction culturelle de la violence et des inégalités, y compris l’étude de la façon dont le crime organisé reconfigure la société et l’environnement par le pouvoir et la représentation ; la migration, l’identité, et la sociolinguistique de l’italien dans des contextes mondiaux et diasporiques.

Notre département promeut l’interdisciplinarité et collabore étroitement avec l’Unit for Criticism and Interpretive Theory, Cinema Studies, Gender and Women’s Studies, Medieval Studies et le Program in Comparative and World Literature, ainsi qu’avec de nombreux autres départements, centres et initiatives sur le campus. Les étudiant·e·s peuvent poursuivre des concentrations secondaires, des certifications ainsi que des minors interdisciplinaires en African Studies, Latin American and Caribbean Studies, European Studies, Indigenous Studies, Cinema Studies, Game Studies, Gender and Women’s Studies, Queer Studies, Translation and Interpreting Studies, et bien d’autres.

Recherche Étudiante et Placement Professionnel

L’université de l'Illinois offre des opportunités exceptionnelles aux étudiant·e·s de troisième cycle pour développer des projets innovants reliant les études françaises, francophones et italiennes à des questions culturelles, sociales, sociétales, politiques, technologiques et pédagogiques cruciales.

Nos étudiant·e·s de troisième cycle ont récemment travaillé sur :

Études littéraires et culturelles françaises et francophones : traumatisme, exil et mémoire dans les littératures iranienne et caribéenne ; photobiographie collaborative dans la France contemporaine ; résistance par la beauté noire dans l’écriture des femmes ; l’Ottoman dans la tragédie néoclassique ; cosmologies du corps dans la littérature de l’époque moderne.

: traumatisme, exil et mémoire dans les littératures iranienne et caribéenne ; photobiographie collaborative dans la France contemporaine ; résistance par la beauté noire dans l’écriture des femmes ; l’Ottoman dans la tragédie néoclassique ; cosmologies du corps dans la littérature de l’époque moderne. Études littéraires et culturelles italiennes : réécritures du fascisme dans la littérature et les médias ; subjectivité et imagination européenne dans le cinéma d’après-guerre ; écritures minoritaires et diasporiques ; généalogies féministes ; femmes guerrières du médiéval au contemporain ; études animales et posthumanisme ; Global Italy et héritages postcoloniaux.

: réécritures du fascisme dans la littérature et les médias ; subjectivité et imagination européenne dans le cinéma d’après-guerre ; écritures minoritaires et diasporiques ; généalogies féministes ; femmes guerrières du médiéval au contemporain ; études animales et posthumanisme ; Global Italy et héritages postcoloniaux. Linguistique française et francophone : pratiques et maintien des langues au sein des communautés congolaises et haïtiennes ; préscriptivisme et emprunts lexicaux en français contemporain ; acquisition de traits dialectaux locaux par des apprenant·e·s en programme d’études à l’étranger.

: pratiques et maintien des langues au sein des communautés congolaises et haïtiennes ; préscriptivisme et emprunts lexicaux en français contemporain ; acquisition de traits dialectaux locaux par des apprenant·e·s en programme d’études à l’étranger. Didactique du français langue étrangère : éthique de l’IA et de la traduction automatique ; jeux de rôle basés sur l’IA pour le développement oral ; impact de la réalité virtuelle sur l’anxiété langagière ; rôle de la formation musicale dans la prononciation ; apprenant·e·s hispanophones héritiers étudiant le français dans le cadre de la politique éducative américaine. NB : Les étudiant·e·s de SLATE co-signent souvent avec leurs enseignant·e·s-chercheur·e·s, gagnant ainsi en visibilité dès le début de leur carrière.

Notre excellence a été reconnue par l’obtention fréquente de bourses de fin de thèse compétitives, et l’Université de l’Illinois est l’un des deux seuls programmes du pays à compter plusieurs lauréat·e·s du Emma Marie Birkmaier Award de l’ACTFL pour la recherche doctorale en didactique des langues étrangères. De plus, en tant que l’une des rares universités américaines désignées Centre d’Excellence du français, l’Université de l’Illinois offre des opportunités uniques de bénéficier de chercheur·e·s invité·e·s, d’événements culturels publics et de collaborations internationales.

Au moment de l’obtention du diplôme, les étudiant·e·s ont généralement présenté à des conférences régionales, nationales et internationales majeures, publié dans des revues à comité de lecture, et constitué des portfolios solides et compétitifs en recherche et en enseignement. Au cours des 15 dernières années, nos diplômé·e·s ont systématiquement obtenu des postes à la sortie — dans le milieu académique, le secteur privé ou le secteur associatif — même dans des marchés de l’emploi difficiles. Nos étudiant·e·s trouvent des postes sur trois continents — Amériques, Europe et Australie. Ils décrochent des postes dans des institutions et entreprises prestigieuses : Princeton, Brown, Boston University, Ohio State, University of Chicago, University College London, Université de Strasbourg, University of Melbourne, Australian National University, Deliveroo (UK), Trimble (France), Immerse (USA).

Financement

Les étudiant·e·s de notre programme reçoivent un package de financement complet sur 4 à 6 ans, compatible avec le coût de la vie abordable à Champaign-Urbana, combinant assistanats d’enseignement (avec une rémunération négociée par le syndicat étudiant (GEO)) et bourses compétitives, incluant un financement d’été garanti, une exonération totale des frais de scolarité, une assurance santé complète, et jusqu’à 2 000 $ pour compenser les frais d’installation.

Par ailleurs, le département s’engage à soutenir des opportunités de développement en enseignement et en recherche via des financements accessibles sur une base compétitive, incluant des bourses de déplacement pour conférences, des bourses de fin de thèse, et des décharges d’enseignement. Les étudiant·e·s peuvent également bénéficier du European Union Center (EUC), qui finance des bourses d’études, des voyages de recherche et de conférence, des stages et des partenariats transatlantiques.

Des assistanats de recherche sont également disponibles :

French Around The Corner, notre projet d’engagement public pour la didactique du français langue étrangère et langue patrimoniale ;

Corr-Proust, la nouvelle édition numérique de la correspondance de Marcel Proust ;

participation au Dartmouth Institute of French Cultural Studies ;

assistanats en études littéraires italiennes en recherche archivistique, humanités publiques et culture numérique, liés à de grands réseaux et bourses internationaux (ex. : American Academy in Rome, Villa I Tatti).

Excellence dans l’Enseignement et l’Apprentissage

Nos étudiant·e·s reçoivent une formation de recherche rigoureuse et deviennent des enseignant·e·s d’exception. Notre identité se définit par la priorité accordée au mentorat étroit, au soutien personnalisé, à l’excellence pédagogique et à l’ouverture internationale. Les responsables pédagogiques travaillent en étroite collaboration avec les étudiant·e·s pour faire correspondre bourses, échanges et objectifs de recherche, garantissant que nos diplômé·e·s relient leur formation au monde francophone et italien à l’échelle globale. Nos étudiant·e·s assistant·e·s d’enseignement figurent régulièrement sur la liste universitaire des Excellent Instructors, grâce à une formation pédagogique systématique qui les prépare à réussir tant en recherche qu’en enseignement.



En outre, les études à l’étranger sont au cœur de notre programme, avec des échanges à Liège, Bourgogne, Lorraine, Poitiers et Laval. La nouvelle Bourse Lafayette (pour les étudiant·e·s de Master) finance une année d’études en France dans l’une de 15 institutions d’élite, avec allocation, frais de scolarité, voyage et formation au leadership.