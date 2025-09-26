Early Postdoc (80%) en Literaturas hispánicas modernas/ contemporáneas (España)

La sección de Literatura del Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas (Universität Bern) saca a concurso una plaza early postdoc 80 % en literaturas hispánicas modernas/ contemporáneas con apertura comparatista (España/ Alemania o perspectiva trasatlántica). El proyecto tiene que ser de carácter interdisciplinar, con una reflexión teórica y metodológica claramente señaladas.

Entrada en función: 1 de febrero de 2026 para un período inicial de 18 meses (31.7.2028). El plazo de solicitud cierra el 7 de noviembre de 2025.

Perfil del/ de la candidatX

- Titular de un Doctorado en Teoría de la literatura, Literatura comparada, Literaturas Modernas

(español/alemán), Filología Hispánica o Románica

- Experiencia en equipo de trabajo interdisciplinar

- Excelente competencia en español: lengua de trabajo (C2); nivel avanzdo de alemán (C1/ C2) y de ser posible de francés (C1)

- Experiencia docente de nivel universitario

- Alta motivación, disposición a trabajar de manera activa y comprometida en equipo.

- Interés en seguir realizando trabajo de investigación interdisciplinar de forma autónoma.

Funciones:

- Docencia (Bachelor) en literaturas hispánicas modernas y contemporáneas con un promedio de 3 horas semanales

- Colaboración en los exámenes

- Colaboración en las actividades académicas y culturales de la sección

- Supervisión de los estudiantes de intercambio internacional (IN-OUT)

- Investigación científica autónoma

Solicitud:

- Currículum vitae (formación académica, experiencia docente, lista de publicación y participación en actividades científicas)

- Carta de motivación (máx. 2 pp.) y breve presentación del proyecto de investigación que se realizará en el marco de la plaza, palabras clave, metodología y bibliografía citada (8.000-10.000 caracteres con espacio en blanco.)

- Tesis doctoral y tres artículos científicos representativos de su línea de investigación

- Copia de los títulos universitarios

- Datos de contacto de dos personas de referencia

—

La Universidad de Berna vela por la igualdad de género y desea incrementar la proporción de mujeres y de personas sujetas a discriminación en cargos académicos, por lo que se les anima encarecidamente a presentar su candidatura.

Los documentos solicitados se enviarán de forma electrónica a la dirección de contacto del anuncio.