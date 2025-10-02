Prix Rol-Tanguy 2026

L’ACER (Amis des Combattants en Espagne Républicaine) est l’association mémorielle des combattants des Brigades Internationales et des volontaires internationaux. Elle a pour objet de rappeler la mémoire et les valeurs de l’engagement des hommes et des femmes, français et étrangers, partis aider et défendre la République espagnole pendant la guerre d’Espagne (1936 -1939)

PRESENTATION DU PRIX UNIVERSITAIRE « Henri ROL-TANGUY »

Le prix Henri Rol-Tanguy récompense chaque année des travaux universitaires francophones de niveau Master 2 traitant des multiples expressions de la solidarité internationale envers l’Espagne républicaine et antifasciste, des Brigades internationales, de la mémoire historique de la guerre d’Espagne et/ou de ses continuités durant la Seconde guerre mondiale.

Ces travaux de recherche peuvent s’ancrer dans différents domaines scientifiques, historiques, linguistiques, littéraires, esthétiques, philosophiques, sociologiques, didactiques.

Les différentes archives disponibles aujourd’hui, parmi lesquelles celles des Brigades Internationales, sont encore peu exploitées et riches de perspectives heuristiques.

Le jury du concours, présidé par Rémi SKOUTELSKY, est composé d’universitaires et de personnes faisant autorité en la matière par leurs travaux ou leurs publications.

Le prix est doté d’une bourse de 2 000 euros, remise lors d’une cérémonie récompensant le lauréat.

REGLEMENT DU PRIX 2025

Sont admis les travaux élaborés par les étudiants en sciences humaines et sociales ayant soutenu et validé un mémoire de recherche de Master 2 portant sur la guerre d’Espagne.

Les travaux présentés ne doivent pas être antérieurs de plus de deux ans à la date de leur examen par le jury.

Date d’ouverture de l’appel à candidatures : 1er octobre 2025

Date limite de dépôt des candidatures : 31 décembre 2025

Tout candidat doit déposer son dossier en ligne à l’adresse suivante : prix.roltanguy@acer-aver.com

Chaque dossier de candidature doit comporter obligatoirement :

le mémoire

Une courte note de vulgarisation à l’attention du jury présentant le but poursuivi et les motivations de l’étude

L’attestation de soutenance

Le formulaire de candidature rempli et consultable sur le site acer-aver.com

Le prix est attribué à un travail individuel ou éventuellement à un travail d’équipe.

Il peut être, le cas échéant, partagé (deux 1er prix aequo, ou 1er et 2e prix par exemple).

Le jury décide collégialement de l’attribution du prix, à partir des évaluations fournies par deux rapporteurs désignés pour chacun des mémoires. Les critères d’évaluation sont l’apport à la communauté scientifique, les qualités formelles et d’expression, les qualités liées à la démarche scientifique et à la méthodologie.

Le Prix est remis au cours d’une cérémonie officielle à laquelle sont conviés, outre les membres du jury, les adhérents et amis de l’ACER.

Contacts :

Françoise DEMOUGIN : fdemougin@hotmail.com

Marie-Lou MORA : mora.ml@free.fr

Le jury est composé d’universitaires, de personnalités qualifiées, de membres de l’ACER :

Rémy SKOUTELSKY, Docteur en Histoire, auteur du livre « L’espoir guidait leurs pas – Les volontaires français dans les Brigades Internationales 1936 -1939 » (Grasset 1998)

Jean-François BERDAH, Historien, Maître de Conférences HDR, Toulouse Jean Jaurès

Nicolas BIANCHI, Maître de conférences en littérature et langue françaises, Toulouse Jean-Jaurès

Robert COALE, Professeur des Universités, département d’études romanes – Rouen

Natacha LILLO, Maître de Conférences en civilisation espagnole contemporaine, Université Paris-Diderot

Manuelle PELOILLE, Professeur à l’Université d’Angers en politique et civilisation espagnole contemporaine

Edouard SILL, Docteur en histoire contemporaine (EPHE PSL), chercheur associé au CHS Paris (UMR CNRS)

2 représentants de l’ACER