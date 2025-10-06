Paul Morand : le devenir d'un héritage (Paris Sorbonne)

SORBONNE UNIVERSITÉ, École doctorale 019.

UNIVERSITÉ DE TOURS, Laboratoire I.C.D.

AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ, Faculté de Droit et de Science Politique, Centre d'Éthique Économique et des Affaires

Colloque : « Paul Morand : le devenir d’un héritage » (Sorbonne Université)

Les 12 et 13 mars 2026.

Date de tombée (deadline 20 novembre2025).

À Sorbonne Université.

« Puisse notre vie se terminer par le beau temps » : c’est dans ces conditions que Paul Morand (1888-1976) écrivain diplomate, dont la critique a souvent salué le caractère prophétique de l’œuvre, confiait vouloir quitter l’existence. Décédé lors de la canicule de 1976, le 23 juillet, son souhait a été exaucé. On peut également dire qu’au moment de sa disparition, les temps lui étaient redevenus plus cléments. Son engagement auprès de l’État français ne laissait plus qu’un souvenir aussi vague qu’imprécis. Le général de Gaulle ayant levé son veto, Morand avait enfin pu entrer à l’Académie française (1968). L’écrivain avait renoué avec un certain succès à partir de la seconde moitié des années 60. Enfin, celui qui apparaît comme un des grands nouvellistes du XXe siècle, eut la chance, comme des millions de Français, d’assister, deux jours avant sa mort, à la diffusion, sur TF1, de l’adaptation téléfilmique de sa nouvelle, Milady (1936), par François Leterrier,.

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts…

Si, malgré les reproches bien compréhensibles d’antisémitisme, de racisme, de misogynie, ou d’homophobie, son héritage littéraire, riche d’un corpus polygraphique de quatre-vingts titres, va rester dans un relatif état de grâce (parution de plusieurs ouvrages biographiques, rééditions, parution d’un roman inédit, entrée des nouvelles et des romans dans la Bibliothèque de la Pléiade) pendant le quart de siècle suivant immédiatement son décès, il en va tout autrement à propos de celui qui s’est écoulé depuis l’an 2000.

En effet, Morand, dans les dernières années de sa vie, et en toute discrétion, a orchestré la parution post mortem d’une série d’ouvrages, à caractère autobiographique, (Journal inutile, Correspondance avec Jacques Chardonne, Journal de guerre), qui ont, non seulement écorné l’image de l’homme intime, par les travers qui s’exposent avec une sincérité souvent surprenante, mais aussi mis en lumière le parcours ténébreux du haut fonctionnaire, entre 1942 et 1944, soutien indéfectible de Pierre Laval, et de sa funeste politique de collaboration.

Ce faisant, ces parutions à succès ont, paradoxalement, provoqué un regain d’intérêt pour une œuvre riche, complexe, insuffisamment explorée, en même temps qu’elles amènent à la reconsidérer profondément, dans ses ombres, comme dans ses aspects les plus lumineux ; c’est, à l’occasion des cinquante ans de la disparition de Morand, tout l’enjeu du colloque « Paul Morand : le devenir d’un héritage ».

Les axes suivants sont privilégiés :

- Évolution de la réception du corpus morandien.

- Richesse et fluctuation génériques du corpus morandien.

- Modernité, actualité, et perspectives du corpus morandien.

Les propositions, pour des communications d’une durée de 25 minutes, sont à envoyer conjointement à Emmanuel Couly : ecouly@outlook.fr ; Catherine Douzou : catherine.douzou@univ-tours.fr ; et Gil Charbonnier : g.charbonnier@univ-amu.fr

Elles doivent inclure le nom, le prénom, un bref CV, le titre et le résumé de la communication prévue.

Date limite d’envoi : 20 novembre 2025.

Responsable : Emmanuel Couly