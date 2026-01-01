Charles Plet, La Jeune Fille et sa représentation dans le roman catholique de la fin du XIXe s.
Charles Plet
La Jeune Fille et sa représentation dans le roman catholique de la fin du XIXe siècle
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 150, 2025.
Dès 1870, le roman catholique recrute massivement la jeune fille, faisant de ce personnage l’un des instruments et enjeux majeurs des luttes dans le champ littéraire général et son sous-espace catholique. Cet ouvrage décrit ces conflits, analyse les représentations concurrentes de la vierge.
