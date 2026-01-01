Essai
Charles Plet, La Jeune Fille et sa représentation dans le roman catholique de la fin du XIXe s.

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études romantiques et dix-neuviémistes", 2025
  • EAN : 9782406191247
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19126-1
  • 1011 pages
  • Prix : 68 EUR
Dès 1870, le roman catholique recrute massivement la jeune fille, faisant de ce personnage l’un des instruments et enjeux majeurs des luttes dans le champ littéraire général et son sous-espace catholique. Cet ouvrage décrit ces conflits, analyse les représentations concurrentes de la vierge.

Existe également en version reliée - EAN 9782406191254 - au prix de 119 EUR.