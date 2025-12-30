Leslie Kaplan, Les armes de la fiction

« Il s’agit dans ce livre d’essayer de penser « avec » les armes de la fiction dans le contexte mortifère actuel, celui du stade grotesque du capitalisme, d’affirmer, contre le catastrophisme, le possible qui va avec la fiction. »

Ce volume fait suite aux Outils (P.O.L 2003). Un nouveau recueil de textes de pensée, d’interventions, d’entretiens, pour dire l’action de la littérature sur le monde. Il s’agit d’accompagner « les nouvelles façons de voir, de sentir, de vivre, tous les nouveaux soulèvements, et les constructions, les nouveaux chantiers, même éphémères, urbanisme, musiques, rapports Nord-Sud, rapports hommes – femmes, adultes – enfants, rapports à la folie, à l’inconscient ». Leslie Kaplan oppose au désordre du monde et à sa faillite, l’effet que l’art, la littérature, peuvent produire : enthousiasme, élan, désir, joie, pensée. La fiction « tient » quand elle peut nous concerner directement, ici et maintenant, nous impliquer. Elle est décisive dans le moment que nous traversons à l’échelle mondiale, et que Leslie Kaplan définit comme « le stade grotesque du capitalisme », caractérisé par un vide autoritaire, un arbitraire brutal érigé en système.

Dans la première partie de ce livre, elle revient sur des évènements récents symptomatiques de la scène politique actuelle, propos de Marine Le Pen, d’Emmanuel Macron, ou de Nicolas Sarkozy, ou d’Agnès Pannier-Runacher, procès France Télécom. Les deux parties suivantes font appel à des écrivains et des cinéastes dont le travail semble, pour l’autrice, éclairer le monde de maintenant. Par exemple, une réflexion sur une pièce de Büchner, Woyzeck, ou sur le travail de Kafka. Ou des films de Rossellini, Jean-Luc Godard, Fritz Lang, Alain Resnais, qui ouvrent le regard du spectateur, sur l’Histoire, les difficultés de la démocratie. Comment, à travers toutes ces différentes formes, la fiction devient une « arme » pour penser qui nous sommes, où nous sommes, et peut-être, quoi faire.

« Le stade grotesque du capitalisme » : tel est l’objet du dernier livre de l’autrice de L’excès-L’usine, du Psychanalyste ou encore de Millefeuille. Les Armes de la fiction est un recueil de textes qui passe sous sa loupe l’interdiction d’imaginer imposée par la « communication » toute-puissante, le déni de la complexité humaine, notre fatigue de nous-mêmes et la contagion du ressassement de la « soi-disant réalité qui est un appauvrissement du réel réduit à une dimension simple, linéaire, connue ».

« Faire politiquement de la littérature » plutôt que faire de la littérature politique : la reprise de Godard n’est pas qu’un bon mot concernant Leslie Kaplan. En témoigne Les Armes de la fiction. Ce recueil de vingt ans d’articles, entretiens, conférences, c’est toute son élégante liberté, son « œil », ses émerveillements : le monde du travail, la psychanalyse, le politique, le cinéma, la littérature, le langage – les armes dont nous avons besoin. (…)

