Raymond Bellour, Éclats du romantisme

Ce nouveau livre, Éclats du romantisme, propose un recueil ordonné d’un ensemble d’études consacrées d’une part à la littérature romantique, au sens large du terme, et de l’autre, au cinéma classique américain, la série des Mabuse et les derniers films muets de Fritz Lang notamment.

Ces différents textes proposent une passionnante réflexion sur « la condition romantique » tant littéraire que cinématographique, autour de questions anthropologiques et esthétiques. Une telle somme, accompagnée de nombreuses reproductions (images de films, tableaux), explore la façon dont la différence sexuelle s’est déployée à la fois comme motif et comme principe structurant dans un certain nombre d’œuvres. D’un côté, pour l’essentiel, la littérature romantique, au sens large du terme, jusque dans ses survivances modernes ; de l’autre, le cinéma classique américain, jusqu’à la rêverie moderne qu’en propose Jean-Luc Godard. Dans l’espace littéraire, les relations de couple (mari/femme ; frère/sœur) viennent souvent au premier plan, innervant les processus de création (ainsi Michelet et sa femme Athénaïs, Henry James et sa sœur Alice, les sœurs et le frère Brontë). Alors qu’au cinéma, c’est davantage la logique interne des récits et l’articulation des plans qui assurent la répartition symbolique entre les hommes et les femmes. Entre esthétique et anthropologie, ce livre cherche ainsi à dessiner les contours passés-présents de la condition romantique.

