Interfaces, n° 53 | 2025 : "Cartographies mensongères"
Sous la direction de Sophie Bros et Emma Burston
Sophie Bros et Emma Burston Introduction [Texte intégral] Introduction
Dorothea Heitsch La carte de Tendre picarde des Angoysses douloureuses qui procedent d’amours(1538) : Champs hélisiens et îlots de savoir [Texte intégral] The Picard Map of Tendre in The Torments of Love (1538): Helisian Fields and Islands of Knowledge
Louise McCarthy John Speed’s cartographic invention of early imperial Britain (1610s-1620s) [Texte intégral] John Speed et l’invention cartographique de la Grande-Bretagne impériale des premiers temps (années 1610-1620)
Jihyun Kim Cartographe contre cartographe. La cartographie poétique parisienne de Baudelaire dans l’Hommage à Denecourt en 1855 [Texte intégral] Cartographer vs. Cartographer: The Poetic Mapping of Paris by Baudelaire in Homage to Denecourt in 1855
Juliette Pochelu Mapping “the voyage North Pole-wards” and Imperial Rhetoric in R.M. Ballantyne’s The Giant of the North and William Gordon Stables’s Wild Adventures Round the Pole [Texte intégral] Cartographier le voyage vers le pôle Nord et rhétorique impériale dans The Giant of the Northde R.M. Ballantyne et Wild Adventures Round the Pole de William Gordon Stables
Sabrina Messing Des mensonges cartographiques en littérature de jeunesse comme révélateurs poétiques et politiques [Texte intégral] Cartographic Lies in Children’s Literature as Poetic and Political Revelations
Célia Jerjini L’Ici et l’Ailleurs en Méditerranée : reconfigurations cartographiques d’une région du monde dans les cinémas de Jean-Luc Godard, Jean-Daniel Pollet et Tariq Teguia[Texte intégral] Here and Elsewhere in the Mediterranean: Cartographic Reconfigurations of a World Region in the Cinemas of Jean-Luc Godard, Jean-Daniel Pollet, and Tariq Teguia
Maria Raluca Bouchard Haneab Mircea Cărtărescu : la carte organique ou le termite architecte [Texte intégral] Mircea Cartarescu: the organic map or the termite architect
Fulvia Giampaolo Cartes de villes et villes d’écart : paradoxes cartographiques dans la littérature de terrain [Texte intégral] Maps of Cities and Cities of Difference: Cartographic Paradox in Field Literature
Charlotte Joublot Ferré et Sylvie Joublot Ferré Cartographier un territoire perdu : l’expression d’une subjectivité dans Elles, terre d’enfance : Roman à deux encres de l’écrivaine mā'ohi Chantal T. Spitz [Texte intégral] Mapping a Lost Territory: the Expression of Subjectivity in Those Women, Land of My Childhood: A Novel in Two Inks by Mā'ohi Writer Chantal T. Spitz
Pasiphaé Leclère La cartographie, une formalisation de la narration en réalité virtuelle [Texte intégral] Cartography: a formalisation of narration in virtual reality
Entretien / Interview
Chiara Zampieri et David Martens Peintures dépeintes. La collection « Ekphrasis » [Texte intégral] Entretien avec Dominique Tourte (éditions invenit)Depicted Paintings. The « Ekphrasis » Publisher’s Series -An Interview with Dominique Tourte (invenit Publishing House)
Recensions / Reviews
Ludmilla Toualbia Laurence Dahan-Gaida, Cartographie et Littérature [Texte intégral]
Chiara Salari Nicholas Mirzoeff, White Sight: Visual Politics and Practices of Whiteness [Texte intégral]
Claire Guéron Jessica Rosenberg, Botanical Poetics: Early Modern Plant Books and the Husbandry of Print [Texte intégral]