Interfaces, n° 53 | 2025 :

Interfaces, n° 53 | 2025 : "Cartographies mensongères"

Publié le par Marc Escola

Sous la direction de Sophie Bros et Emma Burston 

Sommaire

Sophie Bros et Emma Burston Introduction
Introduction

Dorothea Heitsch La carte de Tendre picarde des Angoysses douloureuses qui procedent d'amours(1538) : Champs hélisiens et îlots de savoir
The Picard Map of Tendre in The Torments of Love (1538): Helisian Fields and Islands of Knowledge

Louise McCarthy John Speed's cartographic invention of early imperial Britain (1610s-1620s)
John Speed et l'invention cartographique de la Grande-Bretagne impériale des premiers temps (années 1610-1620)

Jihyun Kim Cartographe contre cartographe. La cartographie poétique parisienne de Baudelaire dans l'Hommage à Denecourt en 1855
Cartographer vs. Cartographer: The Poetic Mapping of Paris by Baudelaire in Homage to Denecourt in 1855

Juliette Pochelu Mapping "the voyage North Pole-wards" and Imperial Rhetoric in R.M. Ballantyne's The Giant of the North and William Gordon Stables's Wild Adventures Round the Pole
Cartographier le voyage vers le pôle Nord et rhétorique impériale dans The Giant of the Northde R.M. Ballantyne et Wild Adventures Round the Pole de William Gordon Stables

Sabrina Messing Des mensonges cartographiques en littérature de jeunesse comme révélateurs poétiques et politiques
Cartographic Lies in Children's Literature as Poetic and Political Revelations

Célia Jerjini L'Ici et l'Ailleurs en Méditerranée : reconfigurations cartographiques d'une région du monde dans les cinémas de Jean-Luc Godard, Jean-Daniel Pollet et Tariq Teguia
Here and Elsewhere in the Mediterranean: Cartographic Reconfigurations of a World Region in the Cinemas of Jean-Luc Godard, Jean-Daniel Pollet, and Tariq Teguia

Maria Raluca Bouchard Haneab Mircea Cărtărescu : la carte organique ou le termite architecte
Mircea Cartarescu: the organic map or the termite architect

Fulvia Giampaolo Cartes de villes et villes d'écart : paradoxes cartographiques dans la littérature de terrain
Maps of Cities and Cities of Difference: Cartographic Paradox in Field Literature

Charlotte Joublot Ferré et Sylvie Joublot Ferré Cartographier un territoire perdu : l'expression d'une subjectivité dans Elles, terre d'enfance : Roman à deux encres de l'écrivaine mā'ohi Chantal T. Spitz
Mapping a Lost Territory: the Expression of Subjectivity in Those Women, Land of My Childhood: A Novel in Two Inks by Mā'ohi Writer Chantal T. Spitz

Pasiphaé Leclère La cartographie, une formalisation de la narration en réalité virtuelle
Cartography: a formalisation of narration in virtual reality

Entretien / Interview

Chiara Zampieri et David Martens Peintures dépeintes. La collection « Ekphrasis »
Entretien avec Dominique Tourte (éditions invenit)
Depicted Paintings. The « Ekphrasis » Publisher's Series -An Interview with Dominique Tourte (invenit Publishing House)

Recensions / Reviews

Ludmilla Toualbia Laurence Dahan-Gaida, Cartographie et Littérature

Chiara Salari Nicholas Mirzoeff, White Sight: Visual Politics and Practices of Whiteness

Claire Guéron Jessica Rosenberg, Botanical Poetics: Early Modern Plant Books and the Husbandry of Print