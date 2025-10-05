Les doubles sur les scèes parisiennes au XVIIIe s. Formation, carrière et statut
Comité d’organisation
Sabine Chaouche (CELLF)
Raphaëlle Legrand (Sorbonne Université, IReMus)
Bertrand Porot (Université de Reims, CERHIC)
Cette journée d’études a pour ambition d’explorer la condition des doublures sur les scènes parisiennes à l’époque moderne (1680–1807), en croisant les approches institutionnelles, esthétiques, sociologiques et matérielles.
La figure du double – acteur ou actrice, chanteur ou chanteuse, danseur ou danseuse appelé·e à remplacer ou seconder un·e artiste ayant un emploi en chef et sans partage – révèle une série d’enjeux méconnus qui touchent à la formation, à la hiérarchie interne, à la précarité, mais aussi aux stratégies de carrière liées au vedettariat.
L’objectif est d’interroger cette position ambivalente, à la fois indispensable et marginale, en tenant compte de la diversité des institutions parisiennes (Comédie-Française, Opéra, Comédie-Italienne, Foires, etc.) et des différentes disciplines concernées.
17 octobre 2025
En Sorbonne, Salles des Actes, 1 rue Victor Cousin, Paris 5e
9h00-17h30
Inscription (gratuite mais indispensable) : raphaelle.legrand@sfr.fr
Programme
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h00 – 9h30
INTRODUCTION
9h30 – 9h45
SÉANCE 1 – SCÈNES LYRIQUES
9h45-10h45
Président de séance : Jean-Noël LAURENTI
Benoît DRATWICKI (Centre de Musique Baroque de Versailles)
« Entre espoir et servitude : La carrière des chanteurs et chanteuses en doubles à l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime »
Bertrand POROT (Université de Reims, CERHIC)
« L'art des doubles : étude des parties séparées des Fêtes d'Hébé de Rameau (1739) »
SÉANCE 2 – DANSE
11h15-12h00
Présidente de séance : Nathalie LECOMTE
Françoise DARTOIS (Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier)
« Les doubles en danse à l’Académie royale de Musique au XVIIIe siècle »
SÉANCE 3 – COMÉDIE-ITALIENNE
14h00-15h30
Présidente de séance : Marie-Cécile SCHANG
Raphaëlle LEGRAND (Sorbonne Université, IReMus)
« Le couple amoureux et ses doubles à la Comédie-Italienne dans les années 1770 et 1780 : entre hiérarchie et créativité »
Paola RANZINI (Université d’Avignon, IUF)
« L’impossible doublure, ou comment remplacer Arlequin ? »
Michela ZACCARIA (Università per Stranieri di Siena) – en ligne
« De la “vicenda” à la doublure : évolution des pratiques théâtrales des comédiennes au Théâtre Italien »
SÉANCE 4 – COMÉDIE-FRANÇAISE
16h00-17h00
Présidente de séance : Florence NAUGRETTE
Sophie MARCHAND (Sorbonne Université, CELLF)
« Des débuts tonitruants à la Comédie-Française : Mlle Raucourt et la presse de 1772 »
Sabine CHAOUCHE (chercheuse indépendante, CELLF)
« “La Querelle des Reines” des années 1770 ou la guerre des anciennes doublures »