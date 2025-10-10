Madame de Sablé, Œuvres complètes (éd. Agnès Cousson)

Édition critique par Agnès Cousson

Faire connaître Madeleine de Souvré (1599-16 janvier 1678), marquise de Sablé, par la publication inédite de l’ensemble de ses écrits – lettres, traités, Maximes –, réunis pour la première fois, et rendre à l’autrice la place prépondérante qu’elle occupe sur la scène sociale et littéraire du XVIIe siècle, telle est l’ambition de la présente édition.

La mise en rapport des textes révèle la cohérence thématique et esthétique qui les unit, l’intertexte fécond qui inspire la réflexion, et l’originalité d’une démarche intellectuelle qui se nourrit de lectures éclectiques et de l’expérience propre pour progresser dans la connaissance du savoir que Mme de Sablé plébiscite. Reflet des préoccupations morales, esthétiques, religieuses du siècle dans lequel elle s’inscrit, l’œuvre laisse entendre la voix singulière d’une femme qui a su conquérir sa renommée sur la scène publique, et qui s’exprime au nom de cette légitimité acquise, dans le refus de tout maître à penser.

Humanisme, préciosité, augustinisme, Mme de Sablé s’emploie à suivre sa propre voie, guidée par des valeurs morales et esthétiques qu’elle a faites siennes, dans la préservation de son intimité propre. Elle livre ici une manière d’être et de penser indissociable de son histoire personnelle, un rapport à la littérature défini comme un usage de soi, qu’elle invite le lecteur à s’approprier.

Agnès Cousson est maître de conférences HDR à l’Université de Bretagne Occidentale, membre du CECJI, UR 7289. Ses recherches portent sur les écritures du for privé au XVIIe siècle, leur rhétorique et leur poétique ; l’expression du sujet à l’âge classique et la subjectivation ; la réception du XVIIe siècle. Elle a publié L’Écriture de soi. Lettres et récits autobiographiques des religieuses de Port-Royal, préface de Ph. Sellier (Champion, 2012, rééd. 2015).

