Recherches, n° 82 : "Littératures"
Le numéro questionne l'hétérogénéité des littératures enseignées, de l’école à l’université. Il s’intéresse aux corpus scolarisés dans les manuels ainsi qu’au choix des enseignant·es ou à celui des élèves. Il présente et analyse des démarches visant à faire bouger les frontières de la littérature et à former à la diversité des textes. Et il s’interroge sur l’effet qu’une ouverture des corpus peut avoir sur les apprentissages des élèves et sur leur rapport à la littérature.
Sommaire
Quels textes pour quel·les élèves ? L’exemple de la constitution d’une anthologie d’élèves
Claire Colard-Thomas
La fabrique scolaire de la littérature marocaine d’expression française (LMEF) : quelle (re)contextualisation dans les manuels du secondaire ?
Anass El Gousairi
Quels corpus pour questionner les valeurs dans l’enseignement des textes littéraires ? Résultats d’enquête
Nicolas Rouvière
Quelle recevabilité d’une littérature de jeunesse dense en référents culturels pour l’enseignement à l’école primaire ?
Émilie Schindelholtz Aeschbacher
Enseigner les poèmes dans le pluriel des langues : la lecture traduisante de poèmes en classe de français
Blanche Turck
Les objets sémiotiques secondaires au service d’une conception « étendue » de la littérature et de son enseignement ? Le cas des manuels de seconde
Aldo Gennaï, Yoann Daumet
Les manuels scolaires de français en fédération Wallonie-Bruxelles : des outils pour enseigner toutes les littératures ?
Pierre Outers, Nicolas Stilmant
Le choix Goncourt du Brésil : des salons de lecture à la salle de cours
Daniel Teixeira Da Costa Araujo
L’expression des compétences interprétatives des élèves à la croisée des subjectivités lectorales et de la distanciation : la lecture cursive de L’enfant de sable de Tahar Ben Jelloun
Marlène Fraterno
Les littératures et l’approche actionnelle sont-elles solubles dans les manuels de FLE ?
Estelle Riquois
Didactique et diversité : analyse comparative de collections scolaires en langues première et seconde
Chiara Bemporad, Cyrille François
Vous reprendrez bien un peu de poésie latine ?
Antje Kolde, Catherine Fidanza