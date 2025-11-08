Le style des philosophes
Tiphaine Samoyault en faisait un jour l'observation, avec un grand sourire : chaque génération doit redécouvrir à sa façon que la littérature pense et que la philosophie s'écrit. Il ne manque pas de publications cet automne pour relancer l'invitation. À commencer par le commencement (de l'histoire de la philosophie) avec le sommaire des Cahiers philosophiques qui se penche sur "Le style de Platon", à l'initiative Stéphane Marchand. Alain Lhomme milite efficacement Pour une approche stylistique des textes philosophiques dans Le style des philosophes (Vrin). Rappelons le récent essai de Mathilde Vallespir, déjà salué par Fabula, La pensée a-t-elle un style ? Deleuze, Derrida, Lyotard (Presses Universitaires de Vincennes), dont on peut lire un extrait sur le site de l'éditeur… Et plus haut dans le temps le volume supervisé par Bruno Curatolo et Jacques Poirier, Le Style des Philosophes (Presses universitaires de Dijon, 2007), dont on peut lire le compte rendu dans Acta fabula : « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement » : la philosophie peut-elle avoir du style ?, Maud Gouttefangeas. On peut aussi se repolonger sans nostalgie dans la toute première livraison Fabula-LhT, voici presque vingt ans : "Les Philosophes lecteurs".
(Illustr. : Niccolò Machiavelli, 1894, Stefano Ussi (1832–1901)