Cahiers philosophiques, n° 181, 2/2025 : "Le style de Platon" (dir. Stéphane Marchand)

Loin d’être un simple supplément remarquable par sa beauté, reconnue et admirée dès l’Antiquité, le style de Platon est une invitation à s’engager dans une démarche philosophique singulière dont les effets sur le lecteur sont à la mesure de l’attention que celui-ci porte au déploiement du dialogue, depuis ses « premiers mots » jusqu’aux mythes ultimes qui clôturent plusieurs œuvres majeures.

Les dialogues composés par Platon n’ont pas la même visée qu’un traité de philosophie, leur contenu heuristique ne peut être saisi indépendamment des situations exposées avec une précision qui ne doit rien au hasard, pas plus que le choix des différents protagonistes présents aux côtés de Socrate. Le lecteur est sous le charme de ces évocations en même temps que son intelligence est mise à l’épreuve par les discussions qui se déploient. Le style – ou faudrait-il dire les styles? – concourt à la très subtile construction dialectique caractéristique de la méthode platonicienne qui institue et interroge la philosophie.

Ont participé à ce volume : A. Bonnemaison, L. Mouze, J. Laurent, K. Tordo Rombaut et A. Rebhinder.Avec un texte de M. F. Burnyeat et un entretien avec M. Dixsaut.