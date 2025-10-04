Rencontres avec Joy Harjo (Nantes, Paris, Lyon, Bordeaux)

Rencontres avec Joy Harjo, Poet Laureate of the United States, auteure de An American Sunrise :

19 novembre 2025, 14h30-16h : "An Afternoon with Joy Harjo", rencontre-lecture organisée par Cécile Brochard, Nantes Université

20 novembre 2025, 18h30-20h : "An Evening with Joy Harjo", rencontre-lecture organisée par Marthe Segrestin, Paris Sorbonne

22 novembre 2025, 14h : "Entretien avec Joy Harjo", organisé par Delphine Rumeau, Villa Gillet, Lyon

24 novembre 2025, 16h30-17h30 : "Entretien avec Joy Harjo" dans le cadre de la Journée d'études sur l'oeuvre de Joy Harjo organisée par Lionel Larré, Nathalie Cochoy, Anne-Christine Pélabon et Margaux Valensi, Bordeaux

Dans la limite des places disponibles.

