Hommage à Joy Harjo : journée d'agrégation, entretien public et cérémonie de Doctorat honoris causa (Bordeaux)

JOURNÉE D’ÉTUDES SUR L’OEUVRE DE JOY HARJO

Événement co-organisé par les UR CLIMAS, CAS, l’UFR Humanités et l’Institut des Amériques

Lundi 24 novembre 2025– « salle tramway », Bibliothèque Rigoberta Menchú, Université Bordeaux Montaigne

13h30 Introduction de Margaux Valensi (Plurielles)

14h- 14 h 30 : Aurore Clavier (Université Paris Cité, ECHELLES), « La 'Poétique anthologique' de Joy Harjo »

14 h 30-15 h : Anne Pélabon (Université de Toulouse Jean Jaurès, CAS), « Chanter avec l'Histoire dans l'œuvre de Joy Harjo »

→ Pause

15 h 15-15 h 45 : Franck Miroux (Université de Pau et des Pays l’Adour, ALTER), «“Coming home through stories” : An American Sunrise de Joy Harjo ».

15 h 45-16 h 15 : Cécile Brochard (Université de Nantes, LAMO), « An American Sunrise, de Joy Harjo : la création poétique d'une archive collective » [visio]

Celles et ceux qui ne pourraient pas assister à la journée d’études en présentiel pourront se connecter grâce au lien suivant : https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/87911541404 Merci de ne pas le diffuser sur les réseaux sociaux.

***

À la rencontre de Joy Harjo :

16h30-17h30 : entretien public avec Joy Harjo (par Anne Pélabon). Salle "tramway" de la BRM.

18h : Cérémonie de Doctorat Honoris causa (amphi 700).

Organisateurs : Nathalie Cochoy, Lionel Larré, Anne Pélabon et Margaux Valensi.