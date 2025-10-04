Groupe d'Etudes Linguistiques et Littéraires (GELL)

Appel à contributions pour le numéro spécial de la revue GELL n° 5 : Varia, littérature, linguistique et arts.

Date de tombée (deadline) : 5 novembre 2025

Éditée par l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal)

La revue GELL (Groupe d’Études Linguistiques et Littéraires) propose un numéro spécial Varia qui s’ouvrira sur des contributions variées relevant des études sur la littérature, la linguistique et l’art.

Sont accueillis des articles (en français et en anglais) sous la forme d’études inédites consacrées à :

- la littérature de manière générale : théories et critique littéraires, littérature française, littératures du Maghreb, littérature sub-saharienne, littérature comparée, histoire de la littérature ;

- aux arts et aux contributions sur les arts : histoire de l’art, cinéma et arts visuels, critique de l’art, etc.

—

Modalités de soumission

Les articles sont à envoyer aux adresses suivantes : alioune.wilane@ugb.edu.sn et moustapha.faye@ugb.edu.sn avec comme objet : soumission Varia Revue GELL.

Les articles sont à envoyer au plus tard le 5 novembre 2025.

Les articles reçus seront soumis à une double expertise anonyme auprès de spécialistes du domaine concerné.

—

Coordination du numéro

Moustapha Faye, LSH, UGB, Saint-Louis du Sénégal.

Alioune Willane, LSH, UGB, Saint-Louis du Sénégal.

—

Comité scientifique et de lecture

- Begong Bodoli BETINA (UGB, Sénégal)

- Baydallaye KANE (UGB, Sénégal) MATESO (France)

- Magatte NDIAYE (UGB, Sénégal)

- Boubacar CAMARA (UGB, Sénégal)

- Banda Fall CAMARA (UGB, Sénégal)

- Gustave Voltaire DIOUSSE (UGB, Sénégal)

- Alioune Badara DIANE (UCAD, Sénégal)

- Kalidou Seydou SY (UGB, Sénégal) Djidiack FAYE (UGB, Sénégal)

- Fidèle DIEDHIOU (UGB, Sénégal)

- Alexandre GEFEN (France)

- Abdoulaye DIOUF (UCAD, Dakar)

- Diokel SARR (UGB, Saint-Louis)

- Yves CITTON (France)

- Augustin COLY (UCAD, Dakar)

- Omar DIEYE (UCAD, Dakar)

- Charles-Olivier STICKER-MÉTRAl (France)

- Éric TOURRETTE (France)

—

Calendrier

- Appel à contribution le 5 novembre 2025

- La notification des articles retenus après instruction : le 20 novembre 2025.

- Dépôt final des articles après corrections : le 30 novembre 2025.

- La date de parution du numéro : le 20 décembre 2025.

—

Conditions de publication

La soumission d’un article est gratuite. Après acceptation par le comité d’évaluation, les frais de publication/insertion sont : 60 euros soit 40 000 francs CFA pour les enseignant.e.s- chercheur.e.s. Pour les doctorant.e.s 38 euros soit 25 000 francs CFA.

—

Responsable

Directeur du GELL : Pr Boubacar CAMARA,

boubacar.camara@ugb.edu.sn

Université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal.