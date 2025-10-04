Michel Serres par François Dosse (Le Clos des Bernardins, Saint-Aignan)

Le Clos des Bernardines présentera le 9 octobre à 19h une causerie de l’historien François Dosse consacrée à Michel Serres dont il a récemment publié la biographie :

Michel Serres. La joie de savoir, Plon, 2024.

François Dosse est professeur émérite des universités en histoire contemporaine à l'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne et enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris. Épistémologue, historien, il a poursuivi des recherches sur le structuralisme, sur le philosophe Paul Ricœur (sa biographie, Paul Ricœur. Les sens d'une vie, publiée en 1997, fait aujourd'hui autorité) et l'historien Michel de Certeau. Son essai Gilles Deleuze et Félix Guattari, biographie croisée réhabilite Guattari dans une histoire intellectuelle qui n'a retenu que Deleuze. En 2011, il consacre une biographie à l'historien Pierre Nora.

Ses ouvrages les plus récents : La Saga des intellectuels français, tome I. À l'épreuve de l'histoire (1944-1968), Paris, Gallimard, 2018 ; La Saga des intellectuels français, tome II. L'Avenir en miettes (1968-1989), Paris, Gallimard, 2018 ; Macron ou les illusions perdues - Les larmes de Paul Ricœur, Le Passeur, 2022 ; Les vérités du roman : Une histoire du temps présent, éditions Le Cerf, 2023. Vincennes. Heurs et malheurs de l'université de tous les possibles, Paris : Payot, 2024.