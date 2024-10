François Dosse, Michel Serres. La joie de savoir

Après trois années d'enquête, la première biographie de Michel Serres, philosophe populaire et inclassable, penseur de la rencontre des sciences et de la philosophieDes rives de la Garonne au professorat à Stanford, ce livre raconte le parcours sinueux d’un philosophe animé par une débordante joie de savoir. Né d’un père dragueur de graviers, passé par l’École navale puis par l’ENS, Michel Serres a connu une trajectoire de vie étonnante, dont François Dosse rend compte ici avec toute l’érudition et le style qu’on lui connaît.

Disciple de Georges Canguilhem avant d’en être critique, ami de Jacques Derrida, proche puis opposé à Michel Foucault, Serres a tracé son chemin à l’écart, et parfois contre le structuralisme alors en vogue. Lui qui a hérité de Leibniz son ambition encyclopédique a toujours voulu déplacer les lignes, explorer les continents du savoir, accueillir la modernité sous toutes ses formes.

Au fil des pages, on découvre le caractère extraordinairement précurseur de sa pensée. Philosophe de l’information, de la communication, de l’écologie avant l’heure, Serres a théorisé la nature comme sujet de droit et porté une vision transdisciplinaire de l’histoire des sciences. Orateur brillant, conteur, il laisse derrière lui une centaine d’oeuvres, dont la série des Hermès et Le Contrat naturel, héritage d’un penseur hors les murs, qui aimait la marche, l’alpinisme et le grand large.

Historien et professeur des universités, François Dosse est l’auteur d’une Histoire du structuralisme (1991-1992), de plusieurs biographies de référence dont celle de Paul Ricœur, et plus récemment, chez Gallimard, de La Saga des intellectuels français 1944-1989en deux volumes (2018).

—

