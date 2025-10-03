Le colloque "Habiter poétiquement le monde", ouvert à tous, est organisé par les doctorantes Marie Pierrat et Naomi Strikar (UR 2129, Identité et Subjectivité) et se tiendra les 15 et 16 octobre à l'Université de Caen Normandie. Il est possible d'y assister en présentiel ou en visio.

Ce rendez-vous propose un croisement entre philosophie et littérature, réunissant chercheurs, éditeurs, écrivains, et artistes autour de la question de l'habiter.

Une place particulière sera accordée à Gaston Bachelard, dont l'oeuvre figure au programme de l'agrégation de philosophie 2025-2026.

Découvrir sur Fabula le programme du colloque…

Le colloque sera clôturé par une rencontre littéraire à la librairie le Brouillon de culture, à l'occasion de la réédition cette année de l'anthologie Habiter poétiquement le monde, aux éditions Poesis.

—

Programme

Mercredi 15 octobre 2025

Matin : Présidence Anne Devarieux

9h-9h20 : accueil

9h20- 9h30 : Introduction

9h30-10h20 : Entretien de Jean-Claude Pinson (poète et essayiste) avec Marie Frisson (Doctorante, THALIM – Sorbonne Nouvelle) : « Habiter poétiquement le monde : retour sur les raisons théoriques et pratiques d’une célèbre formule ».

10h20-11h10 : Akinobu Kuroda (Maître de conférences, Université de Strasbourg) : « Éloge de l’ombre lu à la lumière de L’Œil et l’Esprit — une description phénoménologique de l’ombre ».

Pause

11h20-12h10 : Sébastien Perbal (Docteur et Professeur de Lettres Supérieures au Lycée Pothier d’Orléans) : « Habiter le réel ».

Après-midi : Présidence Sébastien Perbal

14h-14h50 : Frédéric Brun (écrivain, fondateur des éditions Poésis), « Habiter poétiquement le monde : la conception d’une anthologie ».

14h50-15h40 : Enza Palamara (poétesse et agrégée de lettres), « Parler de la terre comme patrie ».

Pause

15h50-16h40 : Naomi Strikar-Rodriguez (Doctorante, Université de Caen) : « Habiter poétiquement le monde : parole errante, salvatrice ou vorace ».

Jeudi 16 octobre

Matinée consacrée à Bachelard

9h-9h10 : Introduction

9h10-10h10: Jean-Jacques Wunenburger, (Université Jean Moulin Lyon 3), « Les échelles d’espace : imaginaires de l’habiter : du microcosme au macrocosme »

10h10-11h10: Rodolphe Calin (Université de Montpellier Paul-Valéry), « Mémoire, espace et imagination chez Bachelard. Une poétique de la condensation ».

Pause

11h25-12h55 : Gilles Hieronimus (Université Jean Moulin Lyon 3), et Abraham Poincheval : « Le philosophe et le performeur. Echanges autour de l’art d’habiter chez Gaston Bachelard ».

Clôture du colloque : 13h.

Rencontre littéraire à la librairie « Le brouillon de culture » 17h00 – 19h00 :

Cco-intervention de la poétesse Enza Palamara et de Frédéric Brun (directeur de la réédition de l’anthologie Habiter poétiquement le monde) modérée par Naomi Strikar-Rodriguez.