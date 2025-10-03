Habiter poétiquement le monde
Le colloque "Habiter poétiquement le monde", ouvert à tous, est organisé par les doctorantes Marie Pierrat et Naomi Strikar (UR 2129, Identité et Subjectivité) et se tiendra les 15 et 16 octobre à l'Université de Caen Normandie. Il est possible d'y assister en présentiel ou en visio.
Ce rendez-vous propose un croisement entre philosophie et littérature, réunissant chercheurs, éditeurs, écrivains, et artistes autour de la question de l'habiter.
Une place particulière sera accordée à Gaston Bachelard, dont l'oeuvre figure au programme de l'agrégation de philosophie 2025-2026.
Découvrir sur Fabula le programme du colloque…
Le colloque sera clôturé par une rencontre littéraire à la librairie le Brouillon de culture, à l'occasion de la réédition cette année de l'anthologie Habiter poétiquement le monde, aux éditions Poesis.
Programme
Mercredi 15 octobre 2025
Matin : Présidence Anne Devarieux
9h-9h20 : accueil
9h20- 9h30 : Introduction
9h30-10h20 : Entretien de Jean-Claude Pinson (poète et essayiste) avec Marie Frisson (Doctorante, THALIM – Sorbonne Nouvelle) : « Habiter poétiquement le monde : retour sur les raisons théoriques et pratiques d’une célèbre formule ».
10h20-11h10 : Akinobu Kuroda (Maître de conférences, Université de Strasbourg) : « Éloge de l’ombre lu à la lumière de L’Œil et l’Esprit — une description phénoménologique de l’ombre ».
Pause
11h20-12h10 : Sébastien Perbal (Docteur et Professeur de Lettres Supérieures au Lycée Pothier d’Orléans) : « Habiter le réel ».
Après-midi : Présidence Sébastien Perbal
14h-14h50 : Frédéric Brun (écrivain, fondateur des éditions Poésis), « Habiter poétiquement le monde : la conception d’une anthologie ».
14h50-15h40 : Enza Palamara (poétesse et agrégée de lettres), « Parler de la terre comme patrie ».
Pause
15h50-16h40 : Naomi Strikar-Rodriguez (Doctorante, Université de Caen) : « Habiter poétiquement le monde : parole errante, salvatrice ou vorace ».
Jeudi 16 octobre
Matinée consacrée à Bachelard
9h-9h10 : Introduction
9h10-10h10: Jean-Jacques Wunenburger, (Université Jean Moulin Lyon 3), « Les échelles d’espace : imaginaires de l’habiter : du microcosme au macrocosme »
10h10-11h10: Rodolphe Calin (Université de Montpellier Paul-Valéry), « Mémoire, espace et imagination chez Bachelard. Une poétique de la condensation ».
Pause
11h25-12h55 : Gilles Hieronimus (Université Jean Moulin Lyon 3), et Abraham Poincheval : « Le philosophe et le performeur. Echanges autour de l’art d’habiter chez Gaston Bachelard ».
Clôture du colloque : 13h.
Rencontre littéraire à la librairie « Le brouillon de culture » 17h00 – 19h00 :
Cco-intervention de la poétesse Enza Palamara et de Frédéric Brun (directeur de la réédition de l’anthologie Habiter poétiquement le monde) modérée par Naomi Strikar-Rodriguez.