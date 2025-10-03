Jean-Paul Sermain, La Belle et la Bête. Un mythe littéraire au gré des contes et de leur dialogue

L’histoire de la Belle et la Bête donne une image fascinante du conflit entre animalité et morale dans l’amour, en opposant domination masculine et émancipation féminine. Ce livre montre comment le conte rédigé par Mme Leprince de Beaumont en 1756 agit comme un mythe littéraire moderne, qui éclaire rétrospectivement des versions antérieures, celle d’Apulée, avec Eros et Psyché, et celles de Perrault et des conteuses classiques; il aide également à lire les versions qui l’ont suivi, à l’époque romantique puis à l’époque moderne, dans des transpositions cinématographiques ou dans les réécritures de nombreuses auteures qui chargent ce couple étrange de trouver les conditions d’un épanouissement érotique équilibré.

L’œuvre modeste d’une pédagogue des Lumières sert ainsi à faire dialoguer entre eux des textes très éloignés mais partageant une même fable et en révélant progressivement les implications culturelles et fantasmatiques.

