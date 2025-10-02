Myriam Watthee-Delmotte, La litétrature, une réponse au désastre

La littérature est un champ de forces qui offre une réponse possible au désastre. Par l’adresse formulée à l’égard de lecteurs potentiels dans la confiance d’un libre partage, elle oppose en soi une résistance à la tentation du désespoir. Elle propose au lecteur des ouvertures sur des univers inconnus, mais aussi sur soi, sur les réalités informulées que les textes soudain éclairent. On observe ici le rôle essentiel de témoin qu’elle est amenée à tenir, et ses moyens d’action spécifiques.

