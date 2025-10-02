Méduse voyage : à l'occasion du cinquantième anniversaire du Rire de la Méduse d'Hélène Cixous (Paris)

Journée d'études internationale à l'occasion du cinquantième anniversaire du Rire de la Méduse d'Hélène Cixous.

Intervenant·es : Marie Dominique Garnier (U. Paris 8), Mairéad Hanrahan (U. College London), Birgit Kaiser (U. Utrecht), Cloé Korman (écrivaine), Lila Lakehal (poète), Ginette Michaud (U. Montréal), Laurent Milesi (U. Ouest de Timişoara), Eric Prenowitz (U. Leeds), Frédéric Regard (Sorbonne U.), Ashley Thomson (SOAS-U. London) et Brigitte Weltman-Aron (U. Floride). Et les traductrices et chercheuses de l’œuvre de Cixous : Francesca Maffesoli, Heta Rundgren, Aura Sevón, Claudia Simma et Esther von der Osten.

En présence d'Hélène Cixous.

Inscription obligatoire et gratuite (en fonction du nombre de places limité) sur le site de la Maison Heine :

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/10-octobre/autour-du-rire-de-la-meduse