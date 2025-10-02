Emily Lombardero, Le Grévisse de l'étudiant. Figures de style
La référence Grevisse en stylistique
- complète : les figures de styles et les procédés littéraires classés, expliqués et illustrés d’exemples empruntés à la littérature française du XVIe au XXIesiècle
- actuelle : la stylistique à la lumière de la recherche récente
- méthodique: de l’unité sonore du phonème à l’unité énonciative du discours en passant par celles du mot, du syntagme et de la phrase
- pratique : les notions essentielles, des renvois, un riche index de 1500 occurrences, des encadrés répondant aux questions terminologiques fréquentes
- didactique : la méthode de l’analyse stylistique expliquée pas à pas + cinq exemples de commentaires stylistiques rédigés, à partir de cinq textes littéraires classiques et contemporains
La référence des étudiants en Lettres Lettres modernes, Lettres classiques, Grammaire, Sciences du langage, MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). Prépas. CAPES et Agrégation.
Emily Lombardero est maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité où elle enseigne la grammaire et la stylistique. Elle est membre du jury d’agrégation interne de Lettres modernes, et a été membre du jury du CAPES externe de Lettres modernes et du jury du Concours d’entrée de l’ENS de Lyon.
—
Table des matières
Introduction
- Figures et procédés
- Nommer les choses
- Le classement des figures
- Comment lire ce livre ?
Chapitre 1 - Les sons et les rythmes
- Du son à la lettre
- Le rythme
- Son et rythme dans les vers
Chapitre 2 - Autour du mot
- Figures et procédés morphologiques
- Figures et procédés sémantiques
- D'un mot à l'autre : jeux de mots et réseaux lexicaux
Chapitre 3 - De la phrase au texte
- De la phrase au texte
- Les figures de construction
Chapitre 4 - Le discours
- Le discours
- Le discours à distance
Chapitre 5 - Les registres
- Variations linguistiques et registres de langue
- Les registres littéraires
Chapitre 6 - Le commentaire stylistique
- Conseils méthodologiques
- Exemples de commentaires
Bibliographie
Table des encadrés
Remerciements
Index