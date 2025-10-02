Essai
Nouvelle parution
Emily Lombardero, Le Grévisse de l'étudiant. Figures de style

Emily Lombardero, Le Grévisse de l'étudiant. Figures de style

  • Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur , coll. "Grevisse - Langue Française", 2025
  • EAN : 9782807366282
  • 256 pages
  • Prix : 21 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

La référence Grevisse en stylistique

  • complète : les figures de styles et les procédés littéraires classés, expliqués et illustrés d’exemples empruntés à la littérature française du XVIe au XXIesiècle
  • actuelle : la stylistique à la lumière de la recherche récente
  • méthodique: de l’unité sonore du phonème à l’unité énonciative du discours en passant par celles du mot, du syntagme et de la phrase
  • pratique : les notions essentielles, des renvois, un riche index de 1500 occurrences, des encadrés répondant aux questions terminologiques fréquentes
  • didactique : la méthode de l’analyse stylistique expliquée pas à pas + cinq exemples de commentaires stylistiques rédigés, à partir de cinq textes littéraires classiques et contemporains

La référence des étudiants en Lettres Lettres modernes, Lettres classiques, Grammaire, Sciences du langage, MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). Prépas. CAPES et Agrégation.

Feuilleter un extrait…

Emily Lombardero est maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité où elle enseigne la grammaire et la stylistique. Elle est membre du jury d’agrégation interne de Lettres modernes, et a été membre du jury du CAPES externe de Lettres modernes et du jury du Concours d’entrée de l’ENS de Lyon.

Table des matières

Introduction

  • Figures et procédés
  • Nommer les choses
  • Le classement des figures
  • Comment lire ce livre ?

Chapitre 1 - Les sons et les rythmes

  • Du son à la lettre
  • Le rythme
  • Son et rythme dans les vers

Chapitre 2 - Autour du mot

  • Figures et procédés morphologiques
  • Figures et procédés sémantiques
  • D'un mot à l'autre : jeux de mots et réseaux lexicaux

Chapitre 3 - De la phrase au texte

  • De la phrase au texte
  • Les figures de construction

Chapitre 4 - Le discours

  • Le discours
  • Le discours à distance

Chapitre 5 - Les registres

  • Variations linguistiques et registres de langue
  • Les registres littéraires

Chapitre 6 - Le commentaire stylistique

  • Conseils méthodologiques
  • Exemples de commentaires

Bibliographie

Table des encadrés

Remerciements

Index