Emily Lombardero, Le Grévisse de l'étudiant. Figures de style

La référence Grevisse en stylistique

complète : les figures de styles et les procédés littéraires classés, expliqués et illustrés d’exemples empruntés à la littérature française du XVI e au XXI e siècle

au XXI siècle actuelle : la stylistique à la lumière de la recherche récente

méthodique: de l’unité sonore du phonème à l’unité énonciative du discours en passant par celles du mot, du syntagme et de la phrase

pratique : les notions essentielles, des renvois, un riche index de 1500 occurrences, des encadrés répondant aux questions terminologiques fréquentes

didactique : la méthode de l’analyse stylistique expliquée pas à pas + cinq exemples de commentaires stylistiques rédigés, à partir de cinq textes littéraires classiques et contemporains

La référence des étudiants en Lettres Lettres modernes, Lettres classiques, Grammaire, Sciences du langage, MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). Prépas. CAPES et Agrégation.

Emily Lombardero est maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité où elle enseigne la grammaire et la stylistique. Elle est membre du jury d’agrégation interne de Lettres modernes, et a été membre du jury du CAPES externe de Lettres modernes et du jury du Concours d’entrée de l’ENS de Lyon.

Table des matières

Introduction

Figures et procédés

Nommer les choses

Le classement des figures

Comment lire ce livre ?

Chapitre 1 - Les sons et les rythmes

Du son à la lettre

Le rythme

Son et rythme dans les vers

Chapitre 2 - Autour du mot

Figures et procédés morphologiques

Figures et procédés sémantiques

D'un mot à l'autre : jeux de mots et réseaux lexicaux

Chapitre 3 - De la phrase au texte

De la phrase au texte

Les figures de construction

Chapitre 4 - Le discours

Le discours

Le discours à distance

Chapitre 5 - Les registres

Variations linguistiques et registres de langue

Les registres littéraires

Chapitre 6 - Le commentaire stylistique

Conseils méthodologiques

Exemples de commentaires

Bibliographie

Table des encadrés

Remerciements

Index