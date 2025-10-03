Essai
Nouvelle parution
Dominique Coq, Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. XXII : Région Bourgogne

  • Carouge, Droz, coll. "Histoire et civilisation du livre", 2025
  • EAN : 9782600066792
  • 640 pages
  • Prix : 79 EUR
  • Date de publication :
Publié le

Au sein du très riche patrimoine écrit conservé en Bourgogne figurent 1 065 livres imprimés antérieurement à 1501. La plus grande partie de ces incunables proviennent de cinq bibliothèques municipales : celles de Beaune, de Dijon, d’Auxerre, d’Autun et de Semur-en-Auxois. 

L’intérêt majeur des Catalogues Régionaux des Incunables des bibliothèques de France (CRI) étant de révéler aux chercheurs et au public les pépites de chaque région, celui-ci n’a pas failli à sa tâche en mettant au jour une vingtaine d’exemplaires uniques en l’état de nos connaissances notamment, unicus unicorum, un exemplaire d’un Libellus grammatices inconnu composé par un auteur, Petrus Christianus, tout aussi inconnu. 

Autre grand intérêt de cet ensemble, c’est qu’il est constitué en majeure partie des saisies effectuées à la Révolution dans des établissements religieux où ils étaient conservés depuis le XVe-XVIe s. Cela permet d’avoir une idée assez précise de la circulation du livre dans la Bourgogne à cette époque, compte tenu bien sûr des disparitions subies depuis lors par ces anciennes collections.

Ce sont aussi les particularités extrêmement utiles à l’historien que l’on a relevées sur chacun de ces exemplaires (provenances, notes manuscrites, reliures, décor, etc.). Les incunables recensés ici ont en effet pour la plupart été conservés « dans leur jus », revêtus de leurs premières reliures, échappant ainsi aux avanies et aux désastres dus à de nouvelles reliures qui, trop souvent, ont fait disparaître les mentions manuscrites ou les feuillets de manuscrits quelquefois fort anciens collés aux contreplats. Quel plaisir de déchiffrer les particularités de tous ces exemplaires « bavards » qui racontent leur fabrication, les circonstances de leur acquisition, leur passage entre diverses mains, qui les ont remplis de notes érudites, de citations, de réflexions amusantes, de narrations d’événements historiques ou météorologiques, ou même ornés de dessins, voire enrichis d’estampes gravées. Certes, prises isolément, ces données locales n’apportent qu’une information minime ; cumulées avec celles que l’on relève dans les autres catalogues, et voici qu’apparaissent des ensembles encore ignorés des historiens du livre, des historiens de l’art, des historiens tout court. Elles témoignent des conditions mêmes de la diffusion du savoir à l’aube de la Renaissance et donnent de précieuses informations sur la circulation de ces volumes depuis le XVe siècle.

C’est tout l’intérêt et la fécondité, relativement méconnus, d’une entreprise comme celle des CRI, dans sa quête systématique des incunables région par région. Et c’est pourquoi elle est si nécessaire et si appréciée.

Table des matières

Introduction générale 

Bibliographie 

Catalogue 

Illustrations 

Pièces annexes

Défets manuscrits ou imprimés 

Table des recueils 

Table des reliures 

Établissements et institutions 

Alise-Sainte-Reine

Bibliothèque Alésia 

Autun

Bibliothèque Bussy-Rabutin.

Société Éduenne 

Auxerre

Bibliothèque Jacques-Lacarrière.

Archives départementales de l’Yonne 

Auxonne

Médiathèque Xavier-Girault 

Avallon

Médiathèque Gaston-Chaissac 

Beaune

Bibliothèque municipale Gaspard-Monge 

Chalon-sur-Saône

Bibliothèque municipale 

Charolles

Médiathèque Germaine-Tillon 

Châtillon-sur-Seine

Médiathèque Max-Pol Fouchet 

Cîteaux

Abbaye Notre-Dame 

Cluny

Musée d’art et d’archéologie 

Dijon

Bibliothèque diocésaine Gustave-Bardy.

Bibliothèque municipale.

Bibliothèque universitaire droit-lettres 

Joigny

Médiathèque Olympe de Gouges 

Mâcon

Médiathèque.

Archives départementales de Saône-et-Loire 

Nevers

Médiathèque Jean-Jaurès 

Semur-en-Auxois

Bibliothèque – Médiathèque 

Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

Société archéologique 

Tonnerre

Médiathèque Ernest-Coeurderoy 

Tournus

Médiathèque 

Table des lieux d’impression 

Table des imprimeurs et des libraires 

Index des provenances 