Dominique Coq, Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. XXII : Région Bourgogne

Au sein du très riche patrimoine écrit conservé en Bourgogne figurent 1 065 livres imprimés antérieurement à 1501. La plus grande partie de ces incunables proviennent de cinq bibliothèques municipales : celles de Beaune, de Dijon, d’Auxerre, d’Autun et de Semur-en-Auxois.

L’intérêt majeur des Catalogues Régionaux des Incunables des bibliothèques de France (CRI) étant de révéler aux chercheurs et au public les pépites de chaque région, celui-ci n’a pas failli à sa tâche en mettant au jour une vingtaine d’exemplaires uniques en l’état de nos connaissances notamment, unicus unicorum, un exemplaire d’un Libellus grammatices inconnu composé par un auteur, Petrus Christianus, tout aussi inconnu.

Autre grand intérêt de cet ensemble, c’est qu’il est constitué en majeure partie des saisies effectuées à la Révolution dans des établissements religieux où ils étaient conservés depuis le XVe-XVIe s. Cela permet d’avoir une idée assez précise de la circulation du livre dans la Bourgogne à cette époque, compte tenu bien sûr des disparitions subies depuis lors par ces anciennes collections.

Ce sont aussi les particularités extrêmement utiles à l’historien que l’on a relevées sur chacun de ces exemplaires (provenances, notes manuscrites, reliures, décor, etc.). Les incunables recensés ici ont en effet pour la plupart été conservés « dans leur jus », revêtus de leurs premières reliures, échappant ainsi aux avanies et aux désastres dus à de nouvelles reliures qui, trop souvent, ont fait disparaître les mentions manuscrites ou les feuillets de manuscrits quelquefois fort anciens collés aux contreplats. Quel plaisir de déchiffrer les particularités de tous ces exemplaires « bavards » qui racontent leur fabrication, les circonstances de leur acquisition, leur passage entre diverses mains, qui les ont remplis de notes érudites, de citations, de réflexions amusantes, de narrations d’événements historiques ou météorologiques, ou même ornés de dessins, voire enrichis d’estampes gravées. Certes, prises isolément, ces données locales n’apportent qu’une information minime ; cumulées avec celles que l’on relève dans les autres catalogues, et voici qu’apparaissent des ensembles encore ignorés des historiens du livre, des historiens de l’art, des historiens tout court. Elles témoignent des conditions mêmes de la diffusion du savoir à l’aube de la Renaissance et donnent de précieuses informations sur la circulation de ces volumes depuis le XVe siècle.

C’est tout l’intérêt et la fécondité, relativement méconnus, d’une entreprise comme celle des CRI, dans sa quête systématique des incunables région par région. Et c’est pourquoi elle est si nécessaire et si appréciée.

—

Table des matières

Introduction générale

Bibliographie

Catalogue

Illustrations

Pièces annexes

Défets manuscrits ou imprimés

Table des recueils

Table des reliures

Établissements et institutions

Alise-Sainte-Reine

Bibliothèque Alésia

Autun

Bibliothèque Bussy-Rabutin.

Société Éduenne

Auxerre

Bibliothèque Jacques-Lacarrière.

Archives départementales de l’Yonne

Auxonne

Médiathèque Xavier-Girault

Avallon

Médiathèque Gaston-Chaissac

Beaune

Bibliothèque municipale Gaspard-Monge

Chalon-sur-Saône

Bibliothèque municipale

Charolles

Médiathèque Germaine-Tillon

Châtillon-sur-Seine

Médiathèque Max-Pol Fouchet

Cîteaux

Abbaye Notre-Dame

Cluny

Musée d’art et d’archéologie

Dijon

Bibliothèque diocésaine Gustave-Bardy.

Bibliothèque municipale.

Bibliothèque universitaire droit-lettres

Joigny

Médiathèque Olympe de Gouges

Mâcon

Médiathèque.

Archives départementales de Saône-et-Loire

Nevers

Médiathèque Jean-Jaurès

Semur-en-Auxois

Bibliothèque – Médiathèque

Sens

Médiathèque Jean-Christophe Rufin

Société archéologique

Tonnerre

Médiathèque Ernest-Coeurderoy

Tournus

Médiathèque

Table des lieux d’impression

Table des imprimeurs et des libraires

Index des provenances