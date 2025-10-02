Les Cent nouvelles nouvelles (éd. Geoffrey Roger)

Premier recueil de nouvelles en langue française, les Cent nouvelles nouvelles, rédigées par un auteur anonyme, ont été contées en 1458-1459 à la cour du duc de Bourgogne Philippe le Bon, qui en est le commanditaire. Principalement comique, il s’inspire du Décaméron de Boccace, auquel il entend succéder grâce à la nouveauté de ses récits et au prestige de leur cadre narratif.

Abondamment rééditées, imprimées, adaptées, traduites et étudiées, les Cent nouvelles nouvelles, et leur paratexte, attendaient cette nouvelle édition critique de leur seul manuscrit connu, qui en propose une transcription corrigée et une présentation actualisée (contexte historique et postérité, cadre et modèles narratifs, paternité et localisation, datation, parenté, codicologie et histoire du manuscrit).

Table des matières :

Introduction

Contexte historique et postérité

Cadre et modèles narratifs

Paternité et localisation

Datation

Parenté, codicologie et histoire du manuscrit

Relation au manuscrit ducal

Relation à l’imprimé Vérard

Datation et commanditaire

Codicologie

Principes d’édition et nouvelles données

Segmentation

Élision

Diacritiques

Ponctuation

Graphématique

Traitement des abréviations

Vocabulaire

Sémantique

Morpho-syntaxe

Références aux variantes de l’édition Vérard

Localisation

Phono-graphématique

Morpho-graphématique

Vocabulaire

Morpho-syntaxe

Conclusion

Les Cent nouvelles nouvelles

Glossaire

Bibliographie

Index