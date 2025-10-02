Les Cent nouvelles nouvelles (éd. Geoffrey Roger)
Premier recueil de nouvelles en langue française, les Cent nouvelles nouvelles, rédigées par un auteur anonyme, ont été contées en 1458-1459 à la cour du duc de Bourgogne Philippe le Bon, qui en est le commanditaire. Principalement comique, il s’inspire du Décaméron de Boccace, auquel il entend succéder grâce à la nouveauté de ses récits et au prestige de leur cadre narratif.
Abondamment rééditées, imprimées, adaptées, traduites et étudiées, les Cent nouvelles nouvelles, et leur paratexte, attendaient cette nouvelle édition critique de leur seul manuscrit connu, qui en propose une transcription corrigée et une présentation actualisée (contexte historique et postérité, cadre et modèles narratifs, paternité et localisation, datation, parenté, codicologie et histoire du manuscrit).
Table des matières :
Introduction
Contexte historique et postérité
Cadre et modèles narratifs
Paternité et localisation
Datation
Parenté, codicologie et histoire du manuscrit
Relation au manuscrit ducal
Relation à l’imprimé Vérard
Datation et commanditaire
Codicologie
Principes d’édition et nouvelles données
Segmentation
Élision
Diacritiques
Ponctuation
Graphématique
Traitement des abréviations
Vocabulaire
Sémantique
Morpho-syntaxe
Références aux variantes de l’édition Vérard
Localisation
Phono-graphématique
Morpho-graphématique
Vocabulaire
Morpho-syntaxe
Conclusion
Les Cent nouvelles nouvelles
Glossaire
Bibliographie
Index