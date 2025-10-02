Myriam Bernier

Ninon de Lenclos. Une morale du désir

Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le XVIIe siècle », n° 90, 2025.

Ninon de Lenclos, célèbre libertine du XVIIe siècle, est une philosophe pour ses contemporains. Or elle ne l’est plus pour les commentateurs du XIXe et du XXe et même du début du XXIe siècle. L’ouvrage argumente pour lui redonner ce statut et expose sa philosophie morale et son importance.

Existe également en version reliée - EAN 9782406189909 - au prix de 78 EUR.