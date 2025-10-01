Journée d'initiation à la génétique textuelle (Sorbonne)

Journée d'initiation à la génétique textuelle

Cette journée de formation souhaite donner un aperçu général de la génétique textuelle, en présentant ses outils, ses objets et sa terminologie. Elle souhaite également signaler aux étudiant·e·s quelques enjeux contemporains qui peuvent constituer autant de pistes pour des projets de recherche ou pour situer ses propres recherches dans un environnement scientifique, institutionnel et médiatique. Les ateliers donnent l’occasion de travailler collectivement sur des corpus qui permettent d’envisager une application pratique des théories et méthodes de la discipline, qu’il s’agisse de nourrir des commentaires ou de préparer une édition critique.

Pogramme

Tronc commun 1 (salle D665)

9 h 30 - « Genèse, objets, outils et lexique de la génétique » - Conférences : Gabriella Parussa et Edoardo Cagnan (Sorbonne U.)

11 h Pausé-café offerte

Tronc commun 1 (salle D665)

11 h 15 - « Les archives : enjeux patrimoniaux, numériques, éditoriaux et de vulgarisation » - Table ronde avec Philippe Chevalier (BnF, conservateur au Département des manuscrits), Aurèle Crasson (ITEM, ingénieure de recherche, spécialiste de corpus numériques), Claire Riffard (ITEM, ingénieure de recherche, spécialiste d’archives africaines)

12 h 30 Pause déjeuner

Parcours 1 : corpus médiéval (salle E655)

14 h - Atelier 1 : Charles d'Orléans, avec Andrea Valentini (U. Sorbonne Nouvelle)

15 h 30 - Pause

15 h 45 - Atelier 2 : Christine de Pizan, avec Gabriella Parussa (Sorbonne U.)

Parcours 2 : corpus moderne et contemporain (salle E658)

14 h - Atelier 1 : Denis Diderot, avec Clara de Courson (U. Sorbonne Nouvelle)

15 h 30 - Pause

15 h 45 - Atelier 2 : Léopold Sédar Senghor, avec Edoardo Cagnan (Sorbonne U.)

—

Inscription : Cette journée s’adresse en priorité aux jeunes chercheur·se·s inscrit·e·s en master ou en doctorat à Sorbonne Université, à l’Université Sorbonne Nouvelle et à l’École normale supérieure, mais elle est ouverte à tout·e jeune chercheur·se intéressé·e par la génétique textuelle. L’inscription préalable, avant le 3 novembre, via le formulaire disponible ici est obligatoire. Vous recevrez une confirmation par la suite.

—

Partenariat : Sorbonne Université, Université Sorbonne Nouvelle, ITEM (ENS/CNRS) et BnF