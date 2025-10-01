Sociabilités épistolaires en mouvement : message, médium et mobilité en Europe et dans les colonies tout au long duXVIIIe s. (1650-1850)

CFP - Young Researchers' Study Day



'Sociability and the Travelling Letter: Message, Medium, Mobility in Europe and the Colonies in the Long Eighteenth Century (1650-1850)'

Study Day for PhD Students and Early-Career Researchers

Friday 13 March 2026

University of Western Brittany (Brest)

(French version below)

The long eighteenth century is widely recognisedby scholars as a golden age of letter writing, characterised by the expansion of transnational and transatlantic correspondence networks among the elites. Particularly in Britain, this period witnessed an unprecedented enthusiasm for epistolary exchange, which led to a proliferation of publications—ranging from scholarly productions such as theoretical treatises and letter-writing manuals, to literary works, whether fictional, sentimental, general, or biographical. These developments contributed to a redefinition of epistolary conventions, narrative models, and often gendered representations of letter writing. At the same time, advances in transportation, infrastructure, and especially postal systems reshaped the practice of correspondence, a social activity subjected to material conditions that constrain the writing, circulation, and preservation of the letter.

While scholarship over the past decades has developed critical tools for analysing the letter as a “form in transit” (Diaz, 2002:8), a hybrid and multivocal text-object (Diaz, 2002:68), the systematic mapping of epistolary networks remains relatively recent. Similarly, new approaches have emerged from studies focusing on the social dimensions of correspondence and on the various sub-genres of epistolary writing. These approaches often take the form of transdisciplinary inquiries, examining the relationship between letter writing and other cultural practices—foremost among them, travel. Pierre-Jean Dufief’s formulation captures well this dynamic: “The letter travels—naturally, necessarily” (Dufief, 2007:5). Whether considering the conditions of writing, the contexts of its “nomadism,” or the diverse forms of interaction it enables—with others, with distant places, or with the self—the letter serves to expand, extend, and reconfigure the space of dialogue. In this sense, it constitutes a space of sociability in its own right, where multiple elements intersect—voices, commonplaces, imaginaries—bringing together senders, recipients, and readers who all share in the imperative of movement imposed by the text that connects them. The focus is no longer solely on what the letter communicates, but on what it embodies.

This study day aims to explore the dynamics of intermediation and interdependence that emerge between the letter and its various forms of circulation—whether material or symbolic—by focusing on three main thematic axes:

Message (the meaning of the letter, what it conveys); Medium (the materiality of the letter and its potential—as a medium, a vehicle for ideas, knowledge, emotions, or forms of sociability); Mobility (logistical considerations, the physical or symbolic, real or imagined journey it entails, and the movements of the letter itself).



Proposals that engage with two of these three axes, as well as comparative approaches, are particularly encouraged. In this perspective, presentations may consider the following directions:

The materiality of the letter and the logistical infrastructures that shape epistolary exchange.This includes questions about how the physical journey—whether through postal services, maritime routes, or other channels of circulation—and the constraints inherent in this mobility may have affected the reception (or misdelivery) of letters, and, by extension, the quality and nature of the relationships between senders and recipients.



The materiality of the letter, handwritten or otherwise, and the meaning it reveals—or conceals. Papers may examine the paratextual elements of letters, as well as the traces of time—drawings, tears, markings, signs—that transform both the message and the value attributed to the letter.



The letter as a medium not limited to the transmission or exchange of information, but also as a vehicle for establishing and maintaining social bonds, articulating both a discursive and a tangible dimension.



The narrative dimension of the letter, understood through its capacity to extend the journey of the sender or the recipient by means of description or sensory evocation. In this way, the letter may function as a site of figurative travel, transferring the experience of “elsewhere” onto the page.



Submission guidelines:

This study day is primarily aimed at PhD candidates, early-career researchers, and recent doctoral graduates. Proposals from Master’s students are also warmly welcomed.

Individual proposals, in English or French, should include:

Your full name, academic status, institutional affiliation, and discipline,

The paper title and a short abstract (300 words),

A brief biographical and bibliographical note.



Please send proposals by Monday December 15, 2025 to je.travellingletter@gmail.com

Presentations (English preferred) should not exceed 20 minutes.

Notification of acceptance will be sent during the first week of January 2026.

The study day will take place in person at the Faculty of Arts and Humanities, University of Brest, 20 rue Duquesne, Brest, on Friday March 13, 2026.

This scientific event is supported by the GIS Sociability (https://gis-sociabilites.org/). It falls within the 2022-2026 scientific program, under the following categories:

Sociability of Things: Sociability and objects (The circulation of commodities: from local to global perspective)

Sociability and objects (The circulation of commodities: from local to global perspective) Sociability and Travel: The Traveller’s Sociability (Means of transportation, The logistics of hospitality: planning, letters of introduction)

Organisation committee: Marilou Guen (HCTI, UBO), Diana Rodová (CRBC & HCTI, UBO), Adnana Sava (HCTI, UBO)

Scientific committee: Valérie Capdeville (ACE, Rennes 2), Alain Kerhervé (HCTI, UBO), Kimberley Page-Jones (HCTI, UBO)

***

Appel à communications

Sociabilités épistolaires en mouvement : message, médium et mobilité en Europe et dans les colonies au long XVIIIe siècle

(1650-1850)

Journée d’étude doctorant·es et jeunes chercheur·se·s

Vendredi 13 mars 2026

Université de Bretagne Occidentale (Brest)

Le long XVIIIe siècle est reconnu par les spécialistes comme un âge d'or de l’écriture épistolaire, marquée par l’essor de réseaux de correspondances transnationaux et transatlantiques au sein des élites. Fort d’un engouement sans précédent, ce siècle donne lieu, surtout en Grande-Bretagne, à une floraison d’ouvrages relevant tantôt de la production savante (guides théoriques, manuels épistolaires), tantôt littéraire (romanesque, sentimentale, générale, de personnalités) contribuant au renouvellement des codes, des modèles (narratifs) et des représentations (souvent genrées) de l’écriture épistolaire. Parallèlement à cela, les avancées des modes et des moyens de transport, des dispositions logistiques, notamment via les systèmes de postes, redéfinissent les rapports à cette pratique sociale constamment mise à l’épreuve par les contraintes matérielles qui conditionnent sa genèse, son acheminement et sa conservation.

Si la critique a mis au jour, depuis plusieurs décennies, les corpus, les paramètres et les outils d’examen de cette « forme en transit » (Diaz, 2002 :8) qu’est la lettre – ce texte et objet « hybride » et « plurivoque » (Diaz, 2002 :68) –, la cartographie des réseaux épistolaires demeure relativement récente. La dimension sociale des correspondances et l’étude des diverses sous-catégories génériques de l’écriture épistolaire ont également stimulé de nouvelles approches transdisciplinaires pour sonder leurs rapports avec d’autres pratiques culturelles, au premier rang desquelles figure le voyage. La formule de Pierre-Jean Dufief l’illustre à tous points de vue : « La lettre voyage, naturellement, nécessairement » (Dufief, 2007 :5). Qu’il s’agisse des modalités d’écriture, des multiples cadres de son « nomadisme », ou encore des diverses interactions qu’elle ouvre avec l’ailleurs, l’autre et soi(-même), la lettre amplifie, prolonge et renouvelle les espaces du dialogue. De fait, elle constitue à elle-même un espace de sociabilité où interagissent et s’entrecroisent nombre de paramètres – voix, lieux communs, imaginaires, etc. – dans lesquels expéditeurs, destinataires, lecteurs de soi et de l’autre partagent tous l’impératif du déplacement auquel est soumis le texte qui les met en correspondance. N'est alors plus seulement sondé ce que la missive transmet, mais ce qu'elle incarne.



Cette journée d’étude se propose ainsi d’interroger les dynamiques de ces liens d'intermédiation et d'interdépendance qui s’articulent entre la lettre et ses circulations, qu’elles soient matérielles ou figurées, en se concentrant sur trois axes :

le message (le sens de la lettre, ce qu’elle transmet…), le médium (la matérialité de la lettre et ses potentialités, comme support, vecteur d’idées, de savoirs, d’émotions, de sociabilité(s)), la mobilité (les considérations logistiques, le voyage physique ou symbolique, réel ou figuré qu’elle implique, les mouvements de la lettre).



Les propositions articulant deux des trois axes choisis pour cette journée et les études comparatives sont encouragées. Dans cette perspective, les communications pourront envisager les directions suivantes :

La matérialité de la lettre et les dispositifs logistiques qui conditionnent l’échange épistolaire. On pourrait ainsi s’interroger sur la manière dont le parcours physique – qu’il s’agisse de services de poste, d’acheminement maritime, ou d’autres formes de circulation–, ainsi que l’ensemble des contraintes liées à leur mobilité matérielle, ont influencé la bonne (ou mauvaise) réception des lettres ; par extension, sur la qualité et la nature des relations qui existent entre l’expéditeur et le destinataire.



La matérialité de la lettre, qu’elle soit manuscrite ou non, et le sens qu’elle révèle ou, au contraire, qu’elle dissimule. Pourront être étudiés les éléments paratextuels de la lettre, mais aussi les traces du temps, les dessins, les déchirures, les signes et autres marques qui modifient et transforment à la fois le message qu’elle porte et la valeur qui lui est attribuée.



La lettre comme médium ne se limitant pas à la transmission ou à l’échange d’informations, mais participant également à l’instauration et à l’entretien de liens de sociabilités, tout en articulant sa dimension discursive à sa dimension tangible.



La dimension narrative de la lettre, résidant dans sa capacité à prolonger le voyage de l’expéditeur et du destinateur, par le recours à la description et à l’évocation sensorielle. Elle peut alors devenir le support d’un déplacement figuratif en transmettant sur papier l’expérience d’un ailleurs.





Modalités de soumission



Cette journée d’étude s’adresse, en premier lieu, aux doctorant·es, jeunes chercheur·e·s et docteur·e·s ayant récemment soutenu leur thèse. Les projets de communication d’étudiant·es de master seront considérés avec intérêt.

Les propositions individuelles, rédigées en anglais ou en français, contenant nom, prénom, statut, affiliation, discipline, titre de la communication et un court résumé (300 mots), ainsi qu’une notice bio-bibliographique, doivent être transmises au plus tard le 15 décembre 2025 à l’adresse suivante : je.travellingletter@gmail.com



Les interventions ne devront pas excéder 20 minutes. La réponse sera donnée la première semaine de janvier 2026.

La journée d’étude se tiendra en présentiel à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Brest, 20 rue Duquesne, à Brest, le 13 mars 2026.

Cette manifestation scientifique s’inscrit dans le cadre des activités organisées par le GIS Sociabilités (https://gis-sociabilites.org/), et s’intègre au programme scientifique 2022-2026 par les axes suivants :

Sociability of Things : Sociability and objects (The circulation of commodities : from local to global perspective)

Sociability and Travel : The Traveller’s Sociability (Means of transportation, The logistics of hospitality: planning, letters of introduction)

Par les thématiques dont elle traite, elle rejoint également le séminaire interdisciplinaire 2024-2026 du GIS : « The Politics of the Sociable Self : Theories and Practices (1650-1850) ».

