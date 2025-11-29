Langues et cultures des Amériques. Écritures andines au féminin : présentation d’ouvrages et lectures. Avec la participation de Samay Cañamar Maldonado et Olivia Reginaldo (Inalco, Paris)

Langues et cultures des Amériques. Écritures andines au féminin : présentation d’ouvrages et lectures

Avec la participation de Samay Cañamar Maldonado (Camuendo, Équateur) et Olivia Reginaldo (Huancavelica, Pérou), à l’occasion de la sortie de leurs derniers ouvrages.

Mercredi 17 décembre 2025, 18h – 20h30

Inalco, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris. Salle : 3.11 (3e étage).

Organisation : Salomé Cárdenas Muñoz (EHESS, CESPRA/Université Paris Cité), César Itier (INALCO, CERLOM) et Tania Romero Barrios (Université Paris 8, LER/CERLOM/IFEA).

Langues : espagnol, quechua, quichua

Vente et dédicace des ouvrages

Cet événement est l’activité inaugurale du Colloque International Warmikuna (femmes) : oralité, mémoire et autochtonie, qui se tiendra du 17 au 19 décembre 2025 à l’Inalco, au Campus Condorcet et à la MSH Paris Nord.

Lors de cette rencontre, à laquelle participeront Samay Cañamar Maldonado (Équateur) et Olivia Reginaldo (Pérou), le philologue spécialisé en quechua César Itier et l'ethnomusicologue Sisa Calapi présenteront les dernières publications de ces autrices. Dans leurs œuvres, elles explorent le territoire andin et le rôle des êtres qui l'habitent, tels que les wakas, les apus, la kucha ou la chificha, et leur donnent une voix grâce à la plasticité de la poésie et du conte. À travers des récits sensoriels et sonores, elles dévoilent les réalités de la violence de genre ainsi que les imaginaires culturels qui ont marqué de manière indélébile la vie des hommes, des femmes et des enfants de la vallée jusqu'à la puna des Andes. Cette rencontre est une opportunité unique de découvrir les synergies révélées par la littérature quechua et quichua des Andes.

Programme

18h00 – 18h10 Mots d’introduction - Salomé Cárdenas Muñoz (EHESS, CESPRA / Université Paris Cité) et Tania Romero Barrios (Université Paris 8, LER/CERLOM/IFEA).

18h10 – 18h40 Shunku-yay o mirarse en la eternidad del corazón (Editorial Andarelle, 2021) de Samay Cañamar Maldonado, présenté par Sisa Calapi (Université Paris Nanterre, CREM-LESC). Lecture par Samay Cañamar Maldonado, écrivaine kichwa (Camuendo, Équateur).

18h40 – 19h10 Qichqa (Pakarina Ediciones, 2024) d’Olivia Reginaldo, présenté par César Itier (INALCO, CERLOM). Lecture par Olivia Reginaldo, écrivaine quechua (Huancavelica, Pérou).

19h10 – 19h30 Rimaykuna, Murmullos, Whispers (Editorial Atelier UIO, 2025) de Samay Cañamar Maldonado, présenté par César Itier (INALCO, CERLOM).

19h30 – 19h50 Discussion

19h50 – 20h30 Café convivial – vente et dédicace des ouvrages

Autrices et ouvrages

Samay CAÑAMAR MALDONADO autrice Kichwa de la communauté de Camuendo (Équateur). Psychologue, écrivaine, traductrice et chroniqueuse bilingue (quichua – espagnol) pour le journal équatorien El Universo, elle est également l'autrice de plusieurs livres, dont Shunku-yay (2021), Kawsarina (2023), Yani (2025) et Maia (2025), ainsi que coéditrice de Murmullos (2025). Son œuvre a été récompensée par le prix Darío Guevara Mayorga en 2024, le prix « Alma 593 » en 2022, ainsi que par le festival de poésie La Estación del Arte, en Espagne. Elle a également collaboré à des articles et des essais pour les maisons d'édition Sur-Sud, T&T Clark et Abya-Yala. Ses poèmes ont été inclus dans diverses anthologies internationales et présentés en Europe, en Afrique et dans les Amériques. Chercheuse bilingue et interculturelle pour le FIMI, elle est également éditrice bilingue de contes et d'essais.

Olivia REGINALDO est poète, enseignante et éditrice de la revue littéraire quechua Atuqpa Chupan. Elle a publié le recueil de poèmes Qichqa en 2024. Auparavant, elle a publié des poèmes, des critiques et des articles dans différents magazines et sur diverses plateformes en ligne. Elle a également participé à divers projets de traduction entre le quechua, l'espagnol et le français. Elle est titulaire d'une licence en littérature de l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Pérou) et d'un master en plurilinguisme et interculturalité de l'université de Strasbourg (France).

Intervenant et intervenantes

Sisa CALAPI, doctorante franco-équatorienne en ethnomusicologie au Centre de recherche en ethnomusicologie – Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (Université Paris Nanterre, CREM/LESC). Ses travaux de recherche se déroulent dans la province d’Imbabura, en collaboration avec des communautés kichwa de Cotacachi. Elle s’intéresse aux relations entre musique danse et conflit et à la musique et à la danse comme actes de résistance.

Salomé CÁRDENAS MUÑOZ, doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS, CESPRA) et ATER à l'Université Paris Cité. Ses principaux domaines de recherche sont la sociologie des espaces-frontières, l'éducation, la mobilité sociale, les dynamiques identitaires et les relations interethniques. Elle se consacre à l'étude de l'expérience démocratique dans les Andes, de la socio-histoire de l'État équatorien (siècles XX et XXI) et des mutations de l'éducation publique et interculturelle dans la vallée Kichwa – Otavalo de la province d'Imbabura (Équateur).

César ITIER (INALCO, CERLOM) est philologue, professeur de langue et de culture quechuas à l’Inalco et chercheur associé à l’Institut Français d’Études Andines (IFEA, Lima). Ses recherches portent sur l’histoire linguistique du quechua, les textes quechuas anciens et la littérature orale dans cette langue. Entre autres ouvrages, il a publié La littérature orale quechua de la région de Cuzco - Pérou (Paris : Karthala – Langues O’, 2004) et Palabras clave de la sociedad y la cultura incas (Lima : IFEA, 2023).

Tania ROMERO BARRIOS (Université Paris 8, LER/CERLOM/IFEA) est doctorante en Études hispaniques à l'Université Paris 8. Elle est membre élue du Conseil Scientifique de l'Institut des Amériques, porteuse du projet trilingue (quechua-français-espagnol), virtuel et muséographique « Warmikuna - Voix, visages et mémoires » et co-présidente de l'association Genre et féminismes dans les Amériques latines. Ses domaines de recherche sont la littérature péruvienne (écrite et orale, en espagnol et en quechua), la violence politique, le genre et les féminismes latino-américains. Son projet de thèse s'intitule « Warmikunapa willakuynin (les voix des femmes). Genre, violences et mémoires dans les récits du post-conflit armé péruvien (2000-2022) ».

Chargé du stand de livres et dédicace : étudiant.e, BUT Information et communication, mention métiers du livre (IUT Paris – Rives de Seine - Université Paris Cité) à confirmer.