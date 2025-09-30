Paul Bourget en poésie : oeuvres et critiques (Sorbonne nouvelle)
Colloque Paul Bourget en poésie : œuvres et critiques
Les 14-15 octobre 2025
Maison de la recherche de la Sorbonne nouvelle (4 rue des Irlandais, Paris 5e)
Cette manifestation se propose de réévaluer à la fois la place de Bourget poète dans le dernier quart du XIXe siècle – à l’heure où les valeurs parnassiennes se voient requalifiées à l’aune de ce qu’on ne tardera pas à appeler le symbolisme – et le rôle éminent que l’auteur des Essais de psychologie contemporaine a tenu sur la scène critique de son temps tout au long de cette même période. Deux voies qui invitent à distinguer – avant de pouvoir mieux les associer – les chemins de la création poétique d’une part – tels qu’ils se dessinent avec des recueils significatifs comme La Vie inquiète (1875), Edel (1878) ou Les Aveux (1882), - et d’autre part ceux de la réflexion tant historique que théorique accordée à la poésie conçue comme une forme d’expression majeure. Car qu’est-ce que la poésie ? À cette question Bourget répond, en s’inspirant de Byron : « Un autre univers aperçu, par-delà les événements de la vie présente, comme capable de nous combler le cœur, et regretté dans le désespoir ou pressenti dans le désir ».
Trop longtemps assigné au cadre exclusif du roman psychologique et moral – dont il donne une œuvre maîtresse avec Le Disciple (1889) –, célébré également et à juste raison comme un observateur aigu de la vie littéraire de son temps, Paul Bourget jouit de nos jours d’une situation qui ne rend nullement raison de ses premières options esthétiques et qui laisse dans l’ombre une part de son œuvre condamnée à l’inertie et au mutisme. Cette part mérite assurément d’être réexaminée et réexplorée avec les moyens de l’historiographie littéraire et les questionnements critiques qui sont en partage dans la communauté des chercheurs et des spécialistes. Une approche affinée et contextualisée des enjeux aussi bien artistiques qu’idéologiques qui la sous-tendent permettra de mesurer avec plus de justesse – plus de finesse aussi – les héritages et les ouvertures que l’œuvre du poète recèle ; elle offrira chance à la réflexion, en outre, de ressaisir sur nouveaux frais les aspects saillants d’une pensée de la poésie dont les études critiques donnent à percevoir les partis pris et les lignes de force.