Les entretiens de la revue Po&Sie : Stéphane Bouquet (1967-2025)

La revue Po&sie vous convie

le samedi 4 octobre 2025 à 17.00

à la Maison de la poésie pour

rendre hommage à

Stéphane Bouquet (1967-2025)

Avec

Jean-Christophe Bailly

Alessio Baldini

Marie Borel

Pascale Bouhénic

Elke De Rijcke

Ariane Dreyfus

Cécile Mainardi

Florence Mauro

Jean-Claude Pinson

Virginie Poitrasson

Fabienne Raphoz

Pierre Vinclair

Et pour Po&sie

Marielle Macé

Martin Rueff

La revue Po&sie, les poètes, les amies et les amis de Stéphane Bouquet viennent lui rendre hommage et célébrer son œuvre singulière et féconde sur la scène de la Maison de la poésie. Avec tout ce qu’il a écrit, et avec tout ce qu’il a créé dans les champs d’activité les plus variés (danse, cinéma, critique) il est juste de dire que Stéphane Bouquet doit être avant tout qualifié par le nom de poète. Ce nom, pour ainsi dire, il l’a réinventé en puisant dans le passé de la poésie et en la tournant vers le présent, vers le monde, vers l’ici et le maintenant, c’est-à-dire vers la vie : « le poème », écrivait-il, « doit créer de la vie ».

—

