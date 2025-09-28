Les entretiens de la revue Po&Sie : Stéphane Bouquet (1967-2025)
La revue Po&sie vous convie
le samedi 4 octobre 2025 à 17.00
à la Maison de la poésie pour
rendre hommage à
Stéphane Bouquet (1967-2025)
Avec
Jean-Christophe Bailly
Alessio Baldini
Marie Borel
Pascale Bouhénic
Elke De Rijcke
Ariane Dreyfus
Cécile Mainardi
Florence Mauro
Jean-Claude Pinson
Virginie Poitrasson
Fabienne Raphoz
Pierre Vinclair
Et pour Po&sie
Marielle Macé
Martin Rueff
La revue Po&sie, les poètes, les amies et les amis de Stéphane Bouquet viennent lui rendre hommage et célébrer son œuvre singulière et féconde sur la scène de la Maison de la poésie. Avec tout ce qu’il a écrit, et avec tout ce qu’il a créé dans les champs d’activité les plus variés (danse, cinéma, critique) il est juste de dire que Stéphane Bouquet doit être avant tout qualifié par le nom de poète. Ce nom, pour ainsi dire, il l’a réinventé en puisant dans le passé de la poésie et en la tournant vers le présent, vers le monde, vers l’ici et le maintenant, c’est-à-dire vers la vie : « le poème », écrivait-il, « doit créer de la vie ».
—